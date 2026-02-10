Аэропорт Волгограда временно прекратил приём и выпуск самолётов

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — передаёт Федеральная служба воздушного транспорта.
Подчёркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов в районе воздушной гавани. Обычно подобные меры связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ранее расчёты противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников в небе над Азовским морем, Крымом и Белгородской областью. Согласно сообщению Минобороны, в период 18:00 по 20:00 по московскому времени средствами ПВО были обнаружены, перехвачены и уничтожены 11 вражеских дронов самолётного типа. Из них семь беспилотных аппаратов были ликвидированы над акваторией Азовского моря, три — над территорией Крыма и один — над Белгородской областью.
