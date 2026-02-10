Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Волгограда временно прекратил приём и выпуск самолётов

Вечером во вторник, 10 февраля, в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — передаёт Федеральная служба воздушного транспорта.

Подчёркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов в районе воздушной гавани. Обычно подобные меры связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее расчёты противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников в небе над Азовским морем, Крымом и Белгородской областью. Согласно сообщению Минобороны, в период 18:00 по 20:00 по московскому времени средствами ПВО были обнаружены, перехвачены и уничтожены 11 вражеских дронов самолётного типа. Из них семь беспилотных аппаратов были ликвидированы над акваторией Азовского моря, три — над территорией Крыма и один — над Белгородской областью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.