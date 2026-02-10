Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны продукты-рекордсмены по содержанию витамина С

Гастроэнтеролог Меньщикова: восполнить витамин С помогут не цитрусы, а шиповник.

Источник: Комсомольская правда

Для восполнения витамина С необходимо есть продукты с его высоким содержанием. И в лидерах рейтинга — вовсе не лимоны и апельсины. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова.

— Цитрусовые не являются лидерами по содержанию витамина С. Шиповник — безусловный лидер, чаще всего мы встречаем его в виде отвара или сиропа. А всего один крупный перец может покрыть 300−400% суточной потребности витамина, — пояснила эксперт.

Медик также призвала употреблять облепиху, черную смородину и зелень — это настоящий концентрат не только клетчатки и железа, но и аскорбиновой кислоты.

Тем временем RT напоминает, что народные методы повышения иммунитета неэффективны в противостоянии с серьёзными вирусными инфекциями. По словам врачей, имбирь, чеснок, мёд и витамин C в виде добавок никак не защищали людей в разгар пандемии.