Стали известны продукты-рекордсмены по содержанию витамина С

— Цитрусовые не являются лидерами по содержанию витамина С. Шиповник — безусловный лидер, чаще всего мы встречаем его в виде отвара или сиропа. А всего один крупный перец может покрыть 300−400% суточной потребности витамина, — пояснила эксперт.