Стали известны продукты-рекордсмены по содержанию витамина С

Для восполнения витамина С необходимо есть продукты с его высоким содержанием. И в лидерах рейтинга — вовсе не лимоны и апельсины. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова.
— Цитрусовые не являются лидерами по содержанию витамина С. Шиповник — безусловный лидер, чаще всего мы встречаем его в виде отвара или сиропа. А всего один крупный перец может покрыть 300−400% суточной потребности витамина, — пояснила эксперт.
Медик также призвала употреблять облепиху, черную смородину и зелень — это настоящий концентрат не только клетчатки и железа, но и аскорбиновой кислоты.
Тем временем RT напоминает, что народные методы повышения иммунитета неэффективны в противостоянии с серьёзными вирусными инфекциями. По словам врачей, имбирь, чеснок, мёд и витамин C в виде добавок никак не защищали людей в разгар пандемии.