Профессор Вахрушев: землетрясение на Кубани вызвано разрядкой земных напряжений

Землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее на Кубани, стало следствием разрядки напряжений в земной коре, возникших из-за сдвигов континентальных платформ. Об этом рассказал «РИА Новости» профессор Борис Вахрушев, руководитель кафедры географии и геоморфологии КФУ имени Вернадского.
По словам ученого, в регионе активизировалась зона взаимодействия Тихого океана, восточноевропейской платформы и массивов африкано-аравийского континента. Эти платформы и массивы находятся под огромным давлением, и сдвиги между ними вызывают землетрясения. «Это разрядка накопленных напряжений», — отметил Вахрушев.
Он также упомянул так называемый понтийский эффект, при котором глыбы земли оказывают давление друг на друга, особенно на территории Причерноморья. В результате разрядки этого давления землетрясения особенно активны в Турции, Греции и Италии.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на 10 февраля жители Новороссийска и Анапы отчетливо почувствовали подземные толчки. Как сообщил глава Новороссийска, городская инфраструктура и жилые дома не повреждены. Информации о пострадавших на данный момент нет.