DM: независимые эксперты предположили, что солиста Nirvana Кобейна убили

Спустя десятилетия после гибели лидера группы Nirvana независимая группа судебных экспертов выдвинула гипотезу, что смерть Курта Кобейна могла быть убийством, передает газета Daily Mail.
Напомним, Кобейн скончался 5 апреля 1994 года в своем доме в Сиэтле. Судмедэксперт округа Кинг пришел к выводу, что музыкант покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет.
Команда частных криминалистов во главе со специалистом Брайаном Бернеттом повторно изучила материалы вскрытия и осмотра места происшествия, предположив, что солиста Nirvana могли убить. По словам экспертов, на насильственный характер смерти указывают ряд факторов, среди которых повреждения органов, характерные для кислородного голодания, неестественное положение тела, следы перемещения тела после смерти, отсутствие крови в дыхательных путях, а также ряд других.
Офис судмедэксперта округа Кинг подтвердил, что в 1994 году все процедуры были выполнены корректно, а вывод о самоубийстве основан на полном вскрытии и сотрудничестве с полицией. В ведомстве заявили, что готовы пересмотреть заключение при появлении новых улик, но пока не видят оснований для возобновления дела.
