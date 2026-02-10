DM: независимые эксперты предположили, что солиста Nirvana Кобейна убили

Офис судмедэксперта округа Кинг подтвердил, что в 1994 году все процедуры были выполнены корректно, а вывод о самоубийстве основан на полном вскрытии и сотрудничестве с полицией. В ведомстве заявили, что готовы пересмотреть заключение при появлении новых улик, но пока не видят оснований для возобновления дела.