Стройный снаружи, жирный внутри: врач объяснил, что такое худощавое ожирение

Доцент Карпенко: иметь жировую болезнь могут даже стройные люди.

Источник: Комсомольская правда

Тонкая талия и стройный стан далеко не всегда говорят об отсутствии жира в организме. Бывает, что жир скрывается внутри, обволакивая внутренние органы и нарушая их работу. Об этом сообщил «Газете.Ru» доцент кафедры поликлинической терапии Дмитрий Карпенко.

— Можно иметь нормальный ИМТ, но при этом повышенный процент жировой ткани в организме. Этот феномен известен как «худощавое ожирение». Визуально человек может выглядеть стройным, даже подтянутым, и при этом иметь избыток висцерального жира, — объяснил медик.

Доктор уточнил, что причина кроется в быстрых углеводах, которые могут приводить к избыточному накоплению жиров в печени.

По данным 360.ru, жировой гепатоз (нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени) опасен тем, что может привести к развитию рака или цирроза печени. Особенно осторожным следует быть людям, у которых повышен уровень сахара в крови — от 5,7.

В свою очередь телеканал «Царьград» отметил, что около 60−62% россиян страдают от избыточного веса, из которых 20−22% подвержены ожирению. Подчеркивалось, что проблема самоконтроля стала вызовом XXI века для жителей развитых стран.