EUobserver: ЕС хочет ввести санкции против рэпера Тимати

Кроме того, ЕС намерен ввести ограничения в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, главы Мариупольского драмтеатра Игоря Солонина, президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и главы Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили.
По данным издания, санкции планируется ввести «в четвертую годовщину» начала украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что журналист Павел Зарубин отреагировал на санкции, которые в его отношении ввел ЕС.
