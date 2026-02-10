Ричмонд
EUobserver: ЕС хочет ввести санкции против рэпера Тимати

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций планирует ввести ограничения против рэпера Тимати (Тимур Юнусов), пишет EUobserver со ссылкой на документ ЕС.

Кроме того, ЕС намерен ввести ограничения в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского, главы Мариупольского драмтеатра Игоря Солонина, президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и главы Федерации спортивной борьбы РФ Михаила Мамиашвили.

По данным издания, санкции планируется ввести «в четвертую годовщину» начала украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что журналист Павел Зарубин отреагировал на санкции, которые в его отношении ввел ЕС.

