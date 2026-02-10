В Ростовской области перечислили маршруты, где введут оплату картой «Тройка»

В Ростовской области карту «Тройка» для пассажиров общественного транспорта ввели еще в 2023 году. Все это время ее могли использовать лишь в некоторых муниципалитетах, теперь действие карты расширят в ряде других территорий региона. Об этом сообщает Агентство развития платежных систем (ООО «АРПС»).
В частности, оплату картой «Тройка» планируют протестировать на отдельных маршрутах в Азове, городах Гуково и Зверево, в Донецке, Новочеркасске, Новошахтинске, Шахтах, в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Кашарском, Константиновском, Красносулинском районах, а также в ряде других территорий.
Был опубликован подробный список с указанием маршрутов.
— Решение разработано с учетом региональных особенностей и возможных перебоев связи. Пассажиры смогут оплатить проезд картами «Простор» и «Тройка» в ограниченных условиях. Расширение функционала офлайн-оплаты — часть развития транспортной системы. Сейчас транспортная карта «Простор» стабильно принимается на всей территории области. Наша цель — предоставить возможность приема всех платежных инструментов: карта «Простор», «Тройка» или банковская карта, — поясняют в АРПС.
Завершающий этап испытаний обновленного ПО на маршрутах планируют в текущем квартале. После тестирования технологию распространят в регионе.
