В Ростовской области перечислили маршруты, где введут оплату картой «Тройка»

В Ростовской области карту «Тройка» для пассажиров общественного транспорта ввели еще в 2023 году. Все это время ее могли использовать лишь в некоторых муниципалитетах, теперь действие карты расширят в ряде других территорий региона. Об этом сообщает Агентство развития платежных систем (ООО «АРПС»).