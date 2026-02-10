В Центральном академическом театре Российской Армии наградили художников-участников акции «Искусство-СВОим»

9 февраля в Центральном академическом театре Российской Армии открылась выставка картин и прошла церемония награждения художников — участников акции «Искусство — СВОим».
Благотворительная выставка картин, средства от продажи которых направлены на материально-техническое обеспечение наших бойцов в зоне специальной военной операции, проводится уже не в первый раз. Так, в декабре 2025 года в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей в преддверии Дня Героев Отечества более 60 художников из разных регионов России предоставили свои работы — более 100 картин для благотворительной выставки. Среди авторов работ — члены Союза художников России, Московского объединения художников Международного художественного фонда, арт-проектов и многие другие. Вырученные деньги пошли на закупку оборудования и необходимых для российских бойцов вещей. В составе гуманитарных конвоев они были отправлены военнослужащим. Проводится акция при поддержке Московской городской думы, ее председателя Алексея Шапошникова, Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» и заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. В 2026 году традиция помогать нашим бойцам продолжается.
Депутат Московской городской думы и председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила, что художники, когда писали свои картины, вкладывали в них не только талант, но и свою душу.
— Многие из присутствующих здесь помнят, как мы начинали. Тогда нас было совсем немного, а сегодня мы уже говорим о том, что более 60 художников предоставили свои картины для участия в акции. Каждая из этих работ бесценна, они отражают спасенные жизни и помогают тем, кто сейчас находится на линии фронта, — сказала Лариса Картавцева.
Художница и член творческого Союза художников России Наталья Смирнова поделилась историей участия в акции.
— Здесь представлена одна моя работа «Скрипка», которая станет частью этого важного проекта. Несмотря на то что это мой первый опыт участия, я очень рада, что есть такая возможность. Очень важно помогать нашим бойцам. А на картине изображена моя мастерская в осенний период, с калиной и со скрипкой, — рассказала Наталья Смирнова.
Внимание привлекает картина «Онежские петроглифы», изображающая древнюю наскальную живопись. Ее автор — художник и президент Национальной ассоциации деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА» Наталья Николаева.
— В нашей деятельности есть множество проектов, которые направлены на помощь участникам СВО. Но эта акция стала для нас особенной. Я отдала две свои картины, одна из них представлена здесь. На них изображена уникальная природа и архитектура нашей необъятной страны, потому что я сама регулярно провожу различные экспедиции по регионам России, — отметила Наталья Николаева.
На церемонии награждения выступил и заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.
— Мы помним подвиг наших предков, поэтому сегодня объединяемся ради общего дела и встаем на защиту своей страны, — подчеркнул Степан Орлов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Милена Авимская, директор Центрального академического театра Российской Армии:
— Мне кажется ценным, что художники сегодня могут написать картины и посвятить их нашим бойцам. Привлекая творческих людей, аккумулируя их талант, мы приумножаем добро гораздо больше, чем просто вытаскивая деньги из своего кошелька. Творить искусство ради победы — это большое дело. То, что эти работы сегодня в ЦАТРА, их увидят наши зрители, я считаю очень ценным.