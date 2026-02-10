Синоптик Позднякова: в конце недели в Москве пройдет первый в году дождь

«А в воскресенье, 15 февраля, в столичном регионе начнется вторжение холодного воздуха. Мы попадем в тыловую часть циклона, и будет подмораживать. В течение суток температура будет колебаться в пределах от 0 до −5°С, что говорит о том, что выпавшие накануне осадки, дождь и мокрый снег, будут подмерзать, и поэтому в воскресенье будет довольно скользко. Если тротуары и дороги не убрать, то можно ждать сильную гололедицу», — рассказала синоптик.