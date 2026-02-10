Синоптик Позднякова: в конце недели в Москве пройдет первый в году дождь

В ближайшие выходные в Москве ожидается не очень приятная погода. В городе пройдут дожди с мокрым снегом, а после придет холодный воздух, который может вызвать серьезную гололедицу. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, серьезное потепление в город придет еще в пятницу, 13 февраля, когда температура будет слабо положительной, от −3°С до +2°С, а зимний снегопад заменит чехарда из мокрого снега и дождя. Такая же погода сохранится и в субботу, 14 февраля.
«А в воскресенье, 15 февраля, в столичном регионе начнется вторжение холодного воздуха. Мы попадем в тыловую часть циклона, и будет подмораживать. В течение суток температура будет колебаться в пределах от 0 до −5°С, что говорит о том, что выпавшие накануне осадки, дождь и мокрый снег, будут подмерзать, и поэтому в воскресенье будет довольно скользко. Если тротуары и дороги не убрать, то можно ждать сильную гололедицу», — рассказала синоптик.
При этом специалист отметила, что до четверга включительно в Москве будут держаться отрицательные температуры.