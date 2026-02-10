Дегтярев считает, что российских хоккеистов допустят до турниров через год

Российская сторона намерена инициировать судебные разбирательства с Международной федерацией хоккея (IIHF) и рассчитывает добиться возвращения национальных сборных к участию в международных турнирах приблизительно через год. Об этих планах сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Он отметил, что ситуация вокруг IIHF остаётся наиболее сложной среди спортивных федераций, однако российские спортивные структуры продолжают добиваться пересмотра действующих ограничений. По его оценке, правовые механизмы могут стать одним из ключевых инструментов для возвращения к полноценному участию в международных соревнованиях.
Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой международных хоккейных организаций с 2022 года. В Москве рассчитывают, что последовательные юридические шаги и переговоры позволят в обозримой перспективе изменить текущий статус и восстановить участие команд в мировом хоккейном календаре.
Ранее в Милане прошло заседание членов Международного олимпийского комитета, в рамках которого делегаты заявили о готовности вернуть Россию Россию на международную арену.