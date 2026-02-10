MWM: Продажа Су-57 Ирану может перевернуть баланс сил на Ближнем Востоке

Поставки российских истребителей пятого поколения Су-57 странам Ближнего Востока способны значительно изменить военно-воздушный баланс в регионе. Об этом сообщил специализированный журнал Military Watch Magazine (MWM).
В материале издания отмечается, что любая крупная сделка по продаже Су-57 «значительно сместит баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке». В настоящее время, как указывает MWM, только Израиль в регионе обладает истребителями этого поколения (F-35), а в Африке — Алжир. Наиболее вероятным получателем российских Су-57 журнал называет Иран, который уже ожидает поставку 48 истребителей Су-35.
По данным издания, ВВС Ирана до сих пор используют около 300 устаревших самолетов. Принятие на вооружение Су-57 вместе с Су-35, по мнению аналитиков, позволит Тегерану кардинально усилить свои воздушные возможности.
18 ноября 2025 года генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о передаче двух многоцелевых истребителей Су-57 пятого поколения иностранному заказчику.
Ранее стало известно, что новые истребители Су-57 обзавелись двумя противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ — теперь у них есть преимущество в подавлении противовоздушной обороны. Модифицированная ракета способна улететь в два раза дальше, чем оригинальная Х-58. Последняя была создана во времена СССР — в 80-х годах прошлого века.