MWM: Продажа Су-57 Ирану может перевернуть баланс сил на Ближнем Востоке

В материале издания отмечается, что любая крупная сделка по продаже Су-57 «значительно сместит баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке». В настоящее время, как указывает MWM, только Израиль в регионе обладает истребителями этого поколения (F-35), а в Африке — Алжир. Наиболее вероятным получателем российских Су-57 журнал называет Иран, который уже ожидает поставку 48 истребителей Су-35.