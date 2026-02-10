Ричмонд
ИИ-блог с виртуальными близнецами за пару месяцев собрал 330 тыс. подписчиков

Блог лайфстайл-аккаунта Валерии и Камилы, оформленный как страница сиамских близнецов, за несколько месяцев собрал около 330 тыс. подписчиков. Контент состоит из гиперреалистичных изображений и видеороликов, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. В публикациях показаны повседневные сцены, поездки, вечеринки и рабочие будни, включая якобы проживание в Майами и посещение Супербоула.

Источник: Life.ru

В соцсетях набрал популярность блог с ИИ-персонажами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itsvaleriaandcamila.

Авторы проекта утверждают, что персонажи существуют в реальности. Подписчикам сообщают, что «Валерии и Камиле» по 25 лет, они работают бухгалтерами и получают одну зарплату на двоих. Также в блоге говорится, что они состоят в отношениях и воспринимают себя как единое целое.

При этом цель проекта носит коммерческий характер. Блог предлагает платный доступ к закрытому контенту. По данным открытых источников, доход от подписок может достигать около 4,5 тыс. долларов в месяц. Аккаунт активно использует визуальную привлекательность и формат инфлюенсеров для монетизации аудитории.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о возможной замене части эстрадных артистов искусственным интеллектом. По его словам, современные технологии уже способны исполнять музыкальные произведения на высоком уровне и конкурировать с живыми исполнителями. При этом он подчеркнул, что ИИ не способен полностью заменить артиста из-за отсутствия харизмы и человеческих качеств. Пригожин также отметил, что интерес к виртуальным исполнителям может носить временный характер и со временем снизиться.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.