ИИ-блог с виртуальными близнецами за пару месяцев собрал 330 тыс. подписчиков

В соцсетях набрал популярность блог с ИИ-персонажами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / itsvaleriaandcamila.
Авторы проекта утверждают, что персонажи существуют в реальности. Подписчикам сообщают, что «Валерии и Камиле» по 25 лет, они работают бухгалтерами и получают одну зарплату на двоих. Также в блоге говорится, что они состоят в отношениях и воспринимают себя как единое целое.
При этом цель проекта носит коммерческий характер. Блог предлагает платный доступ к закрытому контенту. По данным открытых источников, доход от подписок может достигать около 4,5 тыс. долларов в месяц. Аккаунт активно использует визуальную привлекательность и формат инфлюенсеров для монетизации аудитории.
Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о возможной замене части эстрадных артистов искусственным интеллектом. По его словам, современные технологии уже способны исполнять музыкальные произведения на высоком уровне и конкурировать с живыми исполнителями. При этом он подчеркнул, что ИИ не способен полностью заменить артиста из-за отсутствия харизмы и человеческих качеств. Пригожин также отметил, что интерес к виртуальным исполнителям может носить временный характер и со временем снизиться.
