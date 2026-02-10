ИИ-блог с виртуальными близнецами за пару месяцев собрал 330 тыс. подписчиков

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил о возможной замене части эстрадных артистов искусственным интеллектом. По его словам, современные технологии уже способны исполнять музыкальные произведения на высоком уровне и конкурировать с живыми исполнителями. При этом он подчеркнул, что ИИ не способен полностью заменить артиста из-за отсутствия харизмы и человеческих качеств. Пригожин также отметил, что интерес к виртуальным исполнителям может носить временный характер и со временем снизиться.