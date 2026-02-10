Один из соучастников покушения на генерала Алексеева задолжал в РФ 500 тыс руб

На данный момент Васин должен почти 210 тысяч рублей, из которых более 206 тысяч составляют основной долг, а около 4 тысяч — исполнительский сбор. Приставам также не удалось взыскать с него 300 тысяч рублей долгов из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества, а также получить информацию о наличии денежных средств.