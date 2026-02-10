Один из соучастников покушения на генерала Алексеева задолжал в РФ 500 тыс руб

Третий задержанный по делу о покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин имеет задолженность в России более 500 тысяч рублей, в том числе по кредитам. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов.
Согласно информации приставов, с 2013 по 2025 год против Васина было возбуждено четыре исполнительных производства. Среди причин: задолженности по кредитам, долги по исполнительным листам и иные имущественные взыскания в пользу физических и юридических лиц.
На данный момент Васин должен почти 210 тысяч рублей, из которых более 206 тысяч составляют основной долг, а около 4 тысяч — исполнительский сбор. Приставам также не удалось взыскать с него 300 тысяч рублей долгов из-за невозможности установить местонахождение должника и его имущества, а также получить информацию о наличии денежных средств.
Ранее KP.RU писал, что покушение на генерал-лейтенанта Алексеева было совершено 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Исполнитель преступления спрятал пистолет в сугробе, а затем скрылся с места происшествия, воспользовавшись общественным транспортом.