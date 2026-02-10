МО РФ: силы ПВО ликвидировали 48 беспилотников над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 48 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
17 украинских аппаратов уничтожили в Ростовской области, кроме того, беспилотники ликвидированы над акваторией Азовского моря.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 17 БПЛА — над территорией Ростовской области, десять БПЛА — над территорией Белгородской области, десять БПЛА — над территорией Краснодарского края, семь БПЛА — над акваторией Азовского моря, три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на вторник военные РФ ликвидировали шесть украинских беспилотников над российскими регионами.
В ночь на понедельник российские военнослужащие ликвидировали 69 беспилотников над регионами РФ. В частности, БПЛА украинских войск уничтожили в Курской и Брянской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.