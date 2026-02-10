Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов

«В период повышенного спроса на ряд поездов дальнего следования могут быть ограничены продажи билетов с использованием баллов “РЖД Бонус”, что соответствует правилам программы лояльности. В то же время на данных маршрутах предусмотрены альтернативные поезда, в которых такая возможность сохраняется», — прокомментировали в ФПК.