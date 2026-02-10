Холдинг РЖД объяснил ограничения продаж билетов за баллы на ряд поездов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Холдинг РЖД во время повышенного спроса может ограничивать продажи билетов за баллы на ряд поездов дальнего следования, но на этих же маршрутах есть составы, в которых опция сохраняется, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).
Ранее ряд Telegram-каналов написали, что РЖД ограничили продажу билетов за баллы на некоторые поезда.
«В период повышенного спроса на ряд поездов дальнего следования могут быть ограничены продажи билетов с использованием баллов “РЖД Бонус”, что соответствует правилам программы лояльности. В то же время на данных маршрутах предусмотрены альтернативные поезда, в которых такая возможность сохраняется», — прокомментировали в ФПК.
Кроме того, отметили там, пассажиры могут пользоваться специальными тарифными планами, которые позволяют отправиться в поездку со скидкой.
ФПК осуществляет почти все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России.