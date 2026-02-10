Рада приняла закон о принудительной эвакуации детей из зон боевых действий

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий принудительную эвакуацию детей из зон активных боевых действий без согласия родителей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.
Согласно закону, если родители отказываются эвакуировать детей, их забирает полиция без согласия. После чего правоохранители передают ребенка органам опеки. Эвакуировать будут детей, людей с инвалидностью, пожилых граждан и другие уязвимые категории.
Драпятый утверждает, что принятие этого закона стало необходимым шагом для улучшения законодательства в области эвакуации.
Ранее власти Синельниковского района на юго-востоке Украины приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из одиннадцати населенных пунктов. Вывоз затронет одиннадцать сел и поселков в пределах этой общины.