Гуменник рассказал, как у него лопнул шнурок во время проката на Олимпиаде

Во время исполнения короткой программы на Олимпийских играх у российского фигуриста Петра Гуменника возникла неполадка с экипировкой — порвался шнурок на коньке. Сам спортсмен прокомментировал этот инцидент в интервью изданию Sport24.
«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — отметил Гуменник.
Данное происшествие не помешало фигуристу завершить программу. По итогам выступления судейская коллегия присудила ему 86,72 балла (48,43 — за техническую часть и 38,29 — за артистизм). В своей программе россиянин включил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа, а также тройной аксель. При исполнении одного из элементов была допущена погрешность.
Возраст спортсмена — 23 года. На текущий момент он является чемпионом России, а также имеет в своей коллекции серебряные и бронзовые награды национальных чемпионатов. Кроме того, Гуменник дважды побеждал в финалах Гран-при России.
Показ произвольных программ в мужском одиночном катании запланирован на 13 февраля. Помимо Гуменника, в Олимпийских играх в Италии примет участие российская фигуристка Аделия Петросян. Представление коротких программ у женщин состоится 17 февраля, а произвольных — 19 февраля.