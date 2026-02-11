Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Лаврентьев день 11 февраля на женский праздник

Собрали приметы и запреты на 11 февраля, когда празднуют Лаврентьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 11 февраля вспоминает святых Лаврентия и Игнатия Богоносца. В народе отмечают Лаврентьев день. Вместе с тем есть еще одно название — женский праздник.

Что нельзя делать 11 февраля.

Не рекомендуется 11 февраля садиться на подушку. Предки верили, что подобное может обернуться головной болью или бессонницей. Запрещено бить яйца друг о друга. Считается, что не удастся реализовать все задуманное. Не стоит поднимать с земли потерянные предметы. Это может грозить неприятностями.

Что можно делать 11 февраля.

По традиции, в названный день старались приготовить рыбные блюда. Как правило, их пробовали все члены семьи. Таким образом старались избавиться от конфликтов в семье.

Согласно приметам, холодная погода обещает жаркий август. В том случае, если снег падает крупными хлопьями, то ждали потепления.

