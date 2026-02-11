Коварство не любовь: в Театре сатиры под фанфары сыграли комедию Островского

Комедия Александра Островского повествует о купеческой жизни, где ловкость и предприимчивость становятся оружием в борьбе за место под солнцем. Действие разворачивается на постоялом дворе. Хозяева — семейная пара Вукол Ермолаевич и Евгения Мироновна. Они могут подобрать, обогреть, обобрать. Одним словом — бойкое место. Под благовидным предлогом, с улыбкой на постоялом дворе творят беззаконие. А одурманенные хмелем постояльцы готовы на самые широкие жесты. Деньги — главное мерило в жизни этого семейства. И любовь, которую лихо продает супруга хозяина Евгения. За ее доброе сердце и большие глаза заезжие купцы и помещики готовы рискнуть жизнью. И только сестра Вукола Ермолаевича Анна будто из другого мира. Ей претит это средоточие людских пороков. Она ищет настоящие высокие чувства.