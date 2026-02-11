Коварство не любовь: в Театре сатиры под фанфары сыграли комедию Островского

За остроумную классику Александра Островского о деньгах, власти и человеческих страстях взялся режиссер Владимир Герасимов, сын художественного руководителя Театра сатиры. Новое прочтение не переносит действие в наши дни, бережно сохраняя авторский язык, время и место. В главной роли — сам Евгений Герасимов. Зрителям обещают спектакль в стиле площадного театра с элементами буффонады и фарса, с живой музыкой, яркими костюмами и необычным гримом. И даже дают фотографировать. «Известия» в числе первых зрителей оценили замысел постановщиков.
Интенсивные страсти.
Комедия Александра Островского повествует о купеческой жизни, где ловкость и предприимчивость становятся оружием в борьбе за место под солнцем. Действие разворачивается на постоялом дворе. Хозяева — семейная пара Вукол Ермолаевич и Евгения Мироновна. Они могут подобрать, обогреть, обобрать. Одним словом — бойкое место. Под благовидным предлогом, с улыбкой на постоялом дворе творят беззаконие. А одурманенные хмелем постояльцы готовы на самые широкие жесты. Деньги — главное мерило в жизни этого семейства. И любовь, которую лихо продает супруга хозяина Евгения. За ее доброе сердце и большие глаза заезжие купцы и помещики готовы рискнуть жизнью. И только сестра Вукола Ермолаевича Анна будто из другого мира. Ей претит это средоточие людских пороков. Она ищет настоящие высокие чувства.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард КорниенкоАктер Евгений Герасимов.
В актерском послужном списке Евгения Герасимова «На бойком месте» — десятое название в репертуаре театра. В последнее время редкая премьера обходится без имени народного артиста России.
— Для Театра сатиры Островский — самый актуальный автор, потому что современнее многих нынешних драматургов, — говорит Евгений Герасимов. — Каждое слово откликается в наши дни. «На бойком месте» — одно из ранних произведений Александра Николаевича. Островского часто ошибочно считают бытописателем. Для нас его творчество шире и глубже. В спектакле герои переживают интенсивные страсти, что позволяет воплотить яркие, гротесковые актерские образы.
Понимая загруженность и ответственность Евгения Владимировича, режиссер Владимир Герасимов задействовал несколько составов для роли Вукола Бессудного. Содержателя постоялого двора также играют заслуженные артисты России Игорь Лагутин и Андрей Анкудинов. У каждого свой рисунок роли, свой темперамент.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Веселую, порочную жену хозяина играют в очередь Любовь Козий и Янина Студилина.
— Это не первый мой опыт работы с Островским: я играю Глафиру в спектакле «Волки и овцы», Анну Павловну в «Доходном месте», но комедию «На бойком месте» не так часто ставят, поэтому было очень интересно, — рассказала Янина Студилина.
Обаятельные подлецы.
По мнению Любови Козий, в пьесе собраны герои с разными характерами, и все они хотят любви. Только вопрос — кто и каким путем ее добивается: кто-то готов переступить через мораль и принципы, а кто-то — нет; одни борются за свое чувство, а другим проще отдаться первому встречному, готовому заплатить.
— Островский хотел, чтобы, увидев эти пороки, люди задумались, как разглядеть в этом мраке свет и сохранить в себе хорошее, — считает Любовь Козий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
А это сделать сложно: зло обаятельно, и противостоять ему могут только сильные люди, коих «На бойком месте» не сыщешь днем с огнем. Один из обаятельных подлецов — купеческий сын Петр Мартыныч Непутевый, которого играет Иван Федотов. Он всё время во хмелю. Веселится и бьет посуду. И хвастается, что в своем имении Курчавине развлекается тем, что летом в сани запрягает девок и гоняет их по деревне.
Еще один обаятельный герой, который оправдывает свое бесчестие вседозволенностью, — помещик Павлин Ипполитович Миловидов (его играет Роман Керн). За чистое, непорочное, нетронутое временем в спектакле отвечает Аннушка в исполнении Моряны Анттонен-Шестаковой. Она влюблена в Миловидова, а тот, поверив наветам, на глазах любимой ухлестывает за другой.
Художник-постановщик Александр Декун построил из досок и бревен настоящий постоялый двор со светящейся вывеской «На бойком месте». Пространство он наполнил хозяйской утварью, старой мебелью в купеческом стиле. По дому расставлены охотничьи трофеи — чучела медведя, волка, уток и даже вороны. А на кровати дорогих гостей возлежит предмет роскоши — шкура убитого зверя.
На сцене — живой оркестр, артисты много поют. Композитор Геннадий Гладков писал партии специально для этого произведения Островского. Будь музыки еще больше, жанр постановки можно было бы определить как мюзикл.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
«На бойком месте» — это череда нешуточных конфликтов, разоблачений и полудетективных интриг. Ловкость и предприимчивость героев становятся настоящим оружием в борьбе за выгоду и место под солнцем.
Театр сатиры, возможно, единственный в Москве, где зрителю не запрещают снимать спектакль. Главное — без вспышки. Билеты на премьеру — от 600 рублей до 5 тыс. Что тоже привлекательно для публики. Но в «Сатиру» привыкли ходить на имена. И когда из премьеры в премьеру «кастинг» лишь немногим отличается, эти меры могут оказаться бесполезными, пусть даже это звездный театр с большой талантливой труппой, чьи портреты зрители всегда внимательно рассматривают в фойе.