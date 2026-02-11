Певец Сергей Пенкин рассказал, чем вдохновил Виктора Цоя на песню «Малыш»

— Я имел в виду легкость по отношению к работе. Я, собственно, и работой то, что делаю на сцене, не считаю — я там живу и кайфую со своим зрителем. Наверное, поэтому я никогда не устаю после концерта. Я отдаю зрителям свою энергию, а они сполна возвращают ее из зала. К тому же на моих концертах нет случайных людей: зрители знают, на кого идут и что получат. Считается, что я артист для женщин, но в последнее время приходит много мужчин, и они дарят мне огромные букеты цветов.