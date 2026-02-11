Ричмонд
Ученые назвали пробежки эффективным средством против панических атак

Интенсивные физические нагрузки могут быть более эффективны при паническом расстройстве, чем стандартные методы терапии.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи пришли к выводу, что короткие интенсивные физические нагрузки могут быть более эффективны при паническом расстройстве, чем стандартные методы терапии. Результаты работы, опубликованные в научном журнале Frontiers in Psychiatry, показали заметное улучшение состояния пациентов, практиковавших интервальные тренировки высокой интенсивности.

В эксперименте приняли участие 102 человека с диагностированным паническим расстройством. В течение 12 недель участники занимались три раза в неделю: одна группа выполняла расслабляющие упражнения, используемые в когнитивно-поведенческой терапии, а другая — интервальный бег с короткими ускорениями. У участников второй группы быстрее и выраженнее снижались проявления паники, тревоги и депрессивных симптомов, а приступы становились реже и переносились легче.

Положительный эффект сохранялся не менее полугода после завершения программы. Ученые объясняют это тем, что интенсивные нагрузки воспроизводят физиологические реакции, похожие на те, которые обычно пугают людей с паническим расстройством, что со временем снижает чувствительность к ним.

Ранее клинический психолог Екатерина Тур рассказала, как справиться с детской травмой.