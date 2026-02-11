Ричмонд
Олимпийский турнир по кёрлингу в дабл-миксте выиграла сборная Швеции

Шведская пара по кёрлингу завоевала золото Олимпийских игр 2026 в смешанном дабл-миксте. В финальном матче команда Расмуса и Изабеллы Врано одолела сборную США с результатом 6:5. Бронзовые медали получила Италия, победившая Великобританию 5:3 в поединке за третье место.

Для Расмуса это третья олимпийская медаль: ранее он выигрывал золото в 2022 году и серебро в 2018-м, а также пять раз становился чемпионом мира. Для Изабеллы это первая олимпийская награда. В 2024 году дуэт уже становился чемпионом мира в дабл-миксте.

Матч начался с небольшим преимуществом США, но во втором энде шведы набрали два очка и вышли вперёд. До седьмого энда команды шли почти на равных. Американцы набрали два очка и снова повели, но в восьмом энде шведская пара сделала решающий бросок, который принёс золото.

Ранее итальянская шорт-трекистка Арианна Фонтана стала первой в истории женщиной, завоевавшей медали на шести зимних Олимпийских играх. Это достижение она оформила, выиграв золото в составе сборной Италии в смешанной эстафете. Арианне Фонтане 35 лет. На её счету 17 медалей чемпионатов мира и 45 наград европейских первенств.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

