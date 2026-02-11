Жителя США приговорили к трём годам тюрьмы за угрозы Трампу в TikTok

Напомним, в январе в Калифорнии был арестован 22-летний Марко Антонио Агуайо после того, как он разместил в Сети угрозы в адрес вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, когда тот находился на отдыхе в Диснейленде в Анахайме.