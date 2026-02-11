Жителя США приговорили к трём годам тюрьмы за угрозы Трампу в TikTok

Житель Соединённых Штатов Джауан Рашун Портер, который угрожал убить президента Дональда Трампа, проведёт за решёткой три года и пять месяцев, сообщает Минюст США.
По данным ведомства, в июле 2025 года Портер подключился к трансляции в TikTok о Трампе и написал в комментариях: «есть только один способ сделать Америку великой — это пустить пулю между глазами Трампа».
Кроме того, мужчина угрожал убить Трампа, выстрелив ему в голову или в грудь. Портера задержали в августе, а в октябре он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.
Федеральный прокурор Теодор С. Херцберг заявил, что угроза убийством президента США не может остаться безнаказанной, он назвал такие угрозы «чудовищными».
Напомним, в январе в Калифорнии был арестован 22-летний Марко Антонио Агуайо после того, как он разместил в Сети угрозы в адрес вице-президента Соединённых Штатов Джей Ди Вэнса, когда тот находился на отдыхе в Диснейленде в Анахайме.
Ранее сообщалось, что американский подросток Никита Касап признал себя виновным в убийстве матери и отчима, совершённом с целью получения денег для подготовки покушения на Трампа.