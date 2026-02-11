ЦСКА стал победителем Зимнего кубка РПЛ после победы «Динамо» над «Краснодаром»

Единственный гол на 87-й минуте забил полузащитник «бело-голубых» Эль-Мехди Маухуб. По итогам всех трех туров ЦСКА и «Динамо» набрали по пять очков, но армейцы заняли первое место по дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных мячей). «Краснодар», набрав четыре очка, стал третьим, «Зенит» — четвертым.
Официальный чемпионат России возобновится 27 февраля матчем «Зенит» — «Балтика» в Калининграде.
Международной федерации футбола (ФИФА) необходимо проработать вопрос о снятии запрета на участие российских команд. С таким призывом выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, добавив, что подобные меры в отношении российских спортсменов бесполезны.
Однако, футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что сборная России по футболу не нужна в период отстранения от международных турниров, а после разрешения участвовать в них у страны будет два года на подготовку к чемпионату мира или Европы.