Народный календарь. Почему 14 февраля нужно кормить кошек деликатесами

Кроме того, 14 февраля именовали Трифоном с кошкой. В этот день было принято угощать котов различными деликатесами и просить у них помощи в борьбе с грызунами. Также на Трифона Мышегона незамужние девушки обращались к святому с молитвами о поиске жениха. Февраль считался свадебным месяцем и воспринимался как наиболее подходящее время для просьб о семейном счастье.