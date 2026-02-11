Ричмонд
Народный календарь. Почему 14 февраля нужно кормить кошек деликатесами

14 февраля православные чтут память святого Трифона. С юных лет он следовал церковным принципам и стал известен своими чудесами, исцеляя страждущих. Бог также даровал святому способность изгонять бесов.

В народе эту дату прозвали Трифоном Мышегоном. В селах проводились ритуалы, чтобы изгонять мышей и защищать хлебные запасы.

Кроме того, 14 февраля именовали Трифоном с кошкой. В этот день было принято угощать котов различными деликатесами и просить у них помощи в борьбе с грызунами. Также на Трифона Мышегона незамужние девушки обращались к святому с молитвами о поиске жениха. Февраль считался свадебным месяцем и воспринимался как наиболее подходящее время для просьб о семейном счастье.

Приметы погоды.

Какая погода на Трифона — такая будет и весной.

На небе ясно и хорошо видны звезды — весна будет поздней.

Снег повалил — к дождливой весне.

Туман низко стелется — погода изменится в лучшую сторону.

Именины отмечают: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.