Народный календарь. Почему 14 февраля нужно кормить кошек деликатесами

14 февраля православные чтут память святого Трифона. С юных лет он следовал церковным принципам и стал известен своими чудесами, исцеляя страждущих. Бог также даровал святому способность изгонять бесов.
В народе эту дату прозвали Трифоном Мышегоном. В селах проводились ритуалы, чтобы изгонять мышей и защищать хлебные запасы.
Кроме того, 14 февраля именовали Трифоном с кошкой. В этот день было принято угощать котов различными деликатесами и просить у них помощи в борьбе с грызунами. Также на Трифона Мышегона незамужние девушки обращались к святому с молитвами о поиске жениха. Февраль считался свадебным месяцем и воспринимался как наиболее подходящее время для просьб о семейном счастье.
Приметы погоды.
Какая погода на Трифона — такая будет и весной.
На небе ясно и хорошо видны звезды — весна будет поздней.
Снег повалил — к дождливой весне.
Туман низко стелется — погода изменится в лучшую сторону.
Именины отмечают: Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.