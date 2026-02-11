От тёмного прошлого в Донецке до шуток про «русских младенцев»: как блогер Зубарев прорвался в российское кино

Возможно, выбор Зубарева на главную роль в комедии мог быть продиктован как контактами блогера в этой среде, так и его популярностью в соцсетях. В «Тиктоке» на него подписаны 8,5 миллиона человек, а в «Телеграме» — ещё почти полтора миллиона. При этом авторов комедии не смутили двусмысленные высказывания блогера. Если посмотреть на них более пристально, окажется, что они и сами из этой среды.