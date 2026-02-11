От тёмного прошлого в Донецке до шуток про «русских младенцев»: как блогер Зубарев прорвался в российское кино

Его шутка стала частью русофобии.
10 февраля 2026 года в Сети появился тизер российского художественного фильма «Скуф», который выйдет на экраны весной этого года. В главной роли снялся украинский блогер Александр Зубарев, живущий в Китае и ОАЭ, известный тем, что в эфире своего стрима в одном из китайских кафе, по его словам, ел «бургеры с русскими младенцами».
Это стало поводом для массовой критики подписчиков из России. Дело в том, что в это время на Украине начался скандальный русофобский флешмоб, который запустил один из киевских ресторанов. Там гости, видимо, с нездоровой психикой под улюлюканье делили торт в виде ребёнка, лежащего на российском триколоре. Затем во многих украинских ресторанах в меню появились блюда с названиями частей тел или другими оскорблениями в адрес россиян.
Когда скандал разгорелся, свой поступок Зубарев объяснил тем, что просто «это был такой юмор». И это можно было бы списать на глупость, если бы данный случай оказался единственным. Подписчики блогера не раз обращали внимание на другие скользкие заявления. Например, известно, что в мае 2023 года за пару часов до нападения ВСУ на белгородское Шебекино Зубарев во время очередного стрима вдруг заявил: «Пусть у вас всё получится, ребята».
При этом странно читать, что в Сети стримера называют не иначе как донецким блогером. У него украинский паспорт и украинский ИНН, он дружит с топовыми украинскими стримерами отнюдь не пророссийских взглядов, а в самой России человека с такими ФИО и датой рождения Life.ru найти пока не удалось.
Украинский паспорт и донецкие корни.
Александр Зубарев родился в Донецке, меньше чем через неделю ему исполнится 39 лет. Там он жил в частном секторе в большом семейном доме в Красногвардейском районе города на улице Солидарности. Об отце парня ничего не известно, его будущему блогеру заменял старший брат. Как писали СМИ, якобы наркоман и член местных группировок. Однажды, по их сведениям, он умер на руках у Зубарева-младшего от передозировки.
Согласно украинским базам данных, полный тёзка Александра тоже имел проблемы с законом: в 2008 году его осудили по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража, совершённая повторно или по предварительному сговору группой лиц). Этот малоприятный факт отсутствует в официальной биографии блогера.
В Донецке Александр Зубарев увлекался двумя вещами — танцами и боксом. Благодаря первому занятию он был в составе различных коллективов и выступал в Европе, а после Майдана 2014 года уехал в Китай, где танцевал в ночных клубах, на корпоративах и снимался в рекламе.
В 2020 году там же и началась его блогерская карьера. Зубарев жил в Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. Блоги с улиц эпицентра эпидемии принесли бешеную популярность в «Тиктоке» — ролики набирали миллионы просмотров, в том числе благодаря специфической манере общения и странному юмору.
Зарабатывает в эфирах Зубарев, рекламируя различные онлайн-казино, а в прошлом году он даже стал амбассадором одного из запрещённых в России букмекеров, имеющего обширные связи в Незалежной.
Его продвигают те, кто против России.
Александр Зубарев, похоже, свой в российской тусовке рэперов, комиков, стендаперов и стримеров/блогеров, в том числе беглых. Например, телеграм-канал Алишера Моргенштерна* следит за жизнью блогера фактически 24 на 7, комментируя едва ли не «каждый его чих». Канал сообщал, как Зубарев отметил «3 сентября», насколько он «доволен на рыбалке с Леонидом Якубовичем», поздравлял с покупкой нового суперкара Porsche 911, оценивал его рэперские таланты в ночных клубах и т.д.
Возможно, выбор Зубарева на главную роль в комедии мог быть продиктован как контактами блогера в этой среде, так и его популярностью в соцсетях. В «Тиктоке» на него подписаны 8,5 миллиона человек, а в «Телеграме» — ещё почти полтора миллиона. При этом авторов комедии не смутили двусмысленные высказывания блогера. Если посмотреть на них более пристально, окажется, что они и сами из этой среды.
Анонимные фирмы и турецкие связи.
В официальном релизе комедии указано, что режиссёром картины выступил молодой сценарист Алексей Степанов, он же вместе с Гайком Асатряном стал сопродюсером «Скуфа». Комедию снимали кинокомпании SoFilm и Papini Prod.
У последней даже нет сайта в Интернете, а из страницы первой понять, кто за ней стоит, невозможно. Раздел «О нас» содержит всего несколько строк, из которых можно узнать, что SoFilm — компания международная и молодая, которая делает сериалы для российского и иностранного рынков.
Название кинокомпании забрендировано и принадлежит российскому ООО «София». Ему же принадлежит торговый знак «Скуф» — заявка на его регистрацию была подана фирмой в марте прошлого года, когда и начались работы над фильмом.
Сама «София» была зарегистрирована в 2016 году и в равных долях принадлежит Алексею Степанову и актрисе Мариетте Азарян, которая также снялась в «Скуфе».
Кроме этого, Алексей Степанов является совладельцем ООО «Софильм». Его бизнес-партнёром выступает известный казахстанский режиссёр Аскар Узабаев, муж российской юмористки из женского стендапа Сауле Юсуповой. Похоже, неслучайно в продукции кинокомпании снимаются комики из команды того же Нурлана Сабурова, которому на днях запретили въезд в Россию на 50 лет.
И ещё один небольшой штрих: кинокомпания с точно таким же названием — SoFilm — существует в Турции и базируется в Измире. Из её сайта также невозможно понять, кто является учредителем и менеджерами организации, отсутствуют телефоны для связи — только электронная почта. А из небольшого раздела «О нас» можно узнать лишь, что фирма является международной и ведёт свою деятельность в Турции и Великобритании.
* Иноагент, внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.