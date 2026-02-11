Telegram — всё: какие мессенджеры останутся в РФ после полной блокировки

Днем 10 февраля появились сообщения о том, что Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram в России. В это же время появились сообщения о массовых сбоях у пользователей мессенджера. В основном с проблемами столкнулись пользователи в Москве (34%), Санкт-Петербурге (11%) и Новосибирской области (7%), свидетельствуют данные сбой.рф.
Что ответили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор признал, что ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов.
«По-прежнему не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — говорится в заявлении ведомства.
В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram и WhatsApp*. Ведомство объяснило ограничения тем, что мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».
Реакция Госдумы.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с aif.ru отметил, что считает меры по замедлению обоснованными.
«Если речь идет о мягком намеке со стороны Роскомнадзора в адрес руководства Telegram о том, что необходимо соблюдать российское законодательство, то я считают эти меры абсолютно обоснованными», — сказал Свинцов.
Он подчеркнул, что Telegram не выполняет около 70% требований российского законодательства.
«Мне неизвестно о том, что они локализовали юрлицо в России, мне неизвестно о том, что они держат сервера в России, которые хранят персональные данные. Мне неизвестно о том, что Telegram платит налоги в России, а вы знаете, что там монетизированная реклама и платные аккаунты. Поэтому, если Telegram хочет, как бизнес, подчеркну, работать в России, то мы очень рады этому и приглашаем его зарегистрироваться и платить налоги, и исполнять весь спектр российского законодательства», — добавил депутат.
Будет ли заблокирован Telegram полностью.
Telegram в России могут полностью заблокировать через 6−8 месяцев, если руководство мессенджера не начнет полностью соблюдать российское законодательство, сказал Свинцов.
«Что касается полной блокировки, я считаю, что это произойдет через 6−8 месяцев. Но мы все-таки рассчитываем, что Telegram примет для себя правильное решение, выделит российский сегмент в отдельное юрлицо, в отдельный бизнес, назовёт его как-то, чтобы не попасть под санкции, но при этом выполнить российское законодательство», — сказал Свинцов.
IT-эксперт Алексей Раевский ранее говорил aif.ru о наличии большого количества альтернатив среди мессенджеров, включая отечественный Max.
* WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.