Telegram — всё: какие мессенджеры останутся в РФ после полной блокировки

«Мне неизвестно о том, что они локализовали юрлицо в России, мне неизвестно о том, что они держат сервера в России, которые хранят персональные данные. Мне неизвестно о том, что Telegram платит налоги в России, а вы знаете, что там монетизированная реклама и платные аккаунты. Поэтому, если Telegram хочет, как бизнес, подчеркну, работать в России, то мы очень рады этому и приглашаем его зарегистрироваться и платить налоги, и исполнять весь спектр российского законодательства», — добавил депутат.