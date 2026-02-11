Ричмонд
Первый тренер Рыбакиной вспомнила смешную историю из ее юности

Евгения Куликовская, одна из первых тренеров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, вспомнила смешную историю из ее юности, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет Чемпионат, Евгения помнит, как в шутку закрыла в комнате Елену Рыбакину и Амину Аншбу (российская теннисистка).

«Помню, повезла их на финальную восьмерку до 14 лет. Аминка Аншба сыграла финал, а Лена заняла седьмое место, но ей все равно маленький приз давали. И на награждении подходит лысый, низкий итальянец, а Ленка высокая над ним, я ей кричу: “Лена, поцелуй его в лысину!” (смеется). У них до сих пор это видео где-то осталось», — поделилась Куликовская в интервью Чемпионату.

В этом году первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина выиграла Australian Open и стала двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема». Также она c победы начала турнир в Катаре.