Сборная Словении завоевала золото в командных прыжках с трамплина на ОИ-2026

Словенская сборная завоевала золотые медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Милане. В составе команды выступали Ника Водан, Ника Превц, Анже Ланишек и Домен Превц.

Источник: Life.ru

Соревнования проходили в два раунда. Словенцы лидировали в обоих, набрав 526,9 очка в первом и 542,3 во втором, суммарно 1069,2 балла. Серебро досталось Норвегии — 510,8 и 527,5 очка, всего 1038,3. Япония заняла третье место с 517,2 и 516,8 очка, суммарно 1034,0.

Соревнования проходили на нормальном трамплине. Баллы начислялись за длину каждого прыжка — за каждый метр полёта начислялись 2 очка. К результату добавлялись поправки за стартовую позицию (6,00 очка за метр).

А ранее на Олимпийских Играх 2026 прошёл турнир по кёрлингу в смешанном дабл-миксте. По итогу команда из Швеции Расмуса и Изабеллы Врано одолела сборную США с результатом 6:5. Бронзовые медали получила Италия, победившая Великобританию 5:3 в поединке за третье место. В 2024 году дуэт уже становился чемпионом мира в дабл-миксте.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

