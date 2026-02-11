Сборная Словении завоевала золото в командных прыжках с трамплина на ОИ-2026

А ранее на Олимпийских Играх 2026 прошёл турнир по кёрлингу в смешанном дабл-миксте. По итогу команда из Швеции Расмуса и Изабеллы Врано одолела сборную США с результатом 6:5. Бронзовые медали получила Италия, победившая Великобританию 5:3 в поединке за третье место. В 2024 году дуэт уже становился чемпионом мира в дабл-миксте.