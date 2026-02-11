Волонтеры фонда «Сердце Данко» подготовили для бойцов СВО праздничные посылки

Волонтеры благотворительного фонда «Сердце Данко» собирают очередную партию гуманитарного груза. Сейчас активисты готовят подарки для ребят ко Дню защитника Отечества.
Сразу после новогодних каникул волонтеры фонда приступили к выполнению своей святой миссии — передали гуманитарный груз бойцам, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Руководитель благотворительного фонда «Сердце Данко» Мария Хорычева рассказала, что активисты уже совершили три поездки: на курское направление, а также в Донецкую и Луганскую народные республики. Отвезли бойцам долгожданные маскировочные сети, мониторы, окопные свечи, медикаменты и теплые вещи.
После команда фонда «Сердце Данко» отправилась в Мариуполь, где ребята передали военнослужащим 14-й отдельной бригады специального назначения автомобиль «Нива» вместе с жесткой сцепкой (для буксировки).
Сейчас волонтеры готовят подарки для бойцов ко Дню защитника Отечества.
— Обычно посылки мы собираем по запросам ребят, кладем все необходимое, в том числе медикаменты, — говорит Мария Хорычева. — Но в праздники хочется порадовать их чаем со сладостями. Подарки собираем общими усилиями, поучаствовать сможет каждый желающий.
К работе подключились студенты Московского политехнического университета. Ребята передали теплые вещи для военнослужащих и помогли с плетением маскировочных сетей. За 2025 год волонтеры фонда сделали порядка 336 подобных изделий. И каждое из них оберегается молитвой прихожан храма Спиридона Тримифунтского, в цеху которого волонтеры и создают сети.
— Теперь мы их плетем немного по-другому, со временем решили изменить рисунок, сделали его более пятнистым, — отмечает Мария Хорычева. — Сейчас делаем новую партию на весну, чтобы сразу отвезти бойцам весь запас.
Недавно от прихожан храма во Владыкине активисты получили очень ценную посылку с пастой Амосова (это смесь нескольких видов сухофруктов, лимона, орехов и меда), привезли примерно 40 банок. В них сейчас очень нуждаются наши военнослужащие в Теткине, куда Мария поедет в ближайшее время.
Каждый день руководителя фонда «Сердце Данко» начинается с мысли о бойцах, поскольку она на своем опыте знает, от чего ребята защищают наши земли. Девушка родом из Херсонской области. Переехала в Россию еще в 2017 году, когда поняла, что больше не может жить в стране с русофобской повесткой, какой стала современная Украина.
— Я с радостью отмечаю, что в наш фонд приходит все больше людей, — делится руководитель фонда «Сердце Данко» Мария Хорычева. — Появляются новые волонтеры, всем сердцем желающие помочь бойцам, тем самым приблизить нашу Победу, поскольку долг гражданина — поддерживать своих воинов. От ребят мы, конечно, получаем обратную связь, они благодарят за каждую посылку.
СПРАВКА.
Передать помощь для военнослужащих можно в храм Спиридона Тримифунтского в Коптеве, в цех по плетению маскировочных сетей. Сейчас для бойцов можно принести средства личной гигиены, теплые вещи, а также сладости. Помимо этого, каждый желающий может присоединиться к плетению маскировочных сетей, волонтеры работают над созданием изделий с девяти утра до восьми вечера.