Волонтеры фонда «Сердце Данко» подготовили для бойцов СВО праздничные посылки

Каждый день руководителя фонда «Сердце Данко» начинается с мысли о бойцах, поскольку она на своем опыте знает, от чего ребята защищают наши земли. Девушка родом из Херсонской области. Переехала в Россию еще в 2017 году, когда поняла, что больше не может жить в стране с русофобской повесткой, какой стала современная Украина.