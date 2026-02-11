Минюст США обвиняют в манипуляции файлами Эпштейна: что скрыло ведомство

Ранее глава Министерства торговли США Говард Латник признал, что посещал остров Эпштейна вместе с семьей. Министр рассказал, что он обедал с финансистом, когда отправился на отпуск на судне с женой, четырьмя детьми и нянями. Он отметил, что время, проведенное на острове, составляло около часа.