Минюст США обвиняют в манипуляции файлами Эпштейна: что скрыло ведомство

Американские конгрессмены обвинили Министерство юстиции США в незаконном редактировании файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, утверждая, что ведомство скрыло некоторые имена. Об этом сообщает BBC.
Республиканец Томас Масси и демократ Ро Кханна являются соавторами закона, требующего от Министерства юстиции раскрыть материалы по делу финансиста. Конгрессмены заявили, что у них есть список из примерно 20 человек, чьи имена были изменены.
Масси отметил, что шесть из этих имен могут принадлежать мужчинам, чьи репутации могут пострадать из-за их упоминания в файлах Эпштейна. Он потребовал от ведомства объяснений по этому поводу.
Ранее глава Министерства торговли США Говард Латник признал, что посещал остров Эпштейна вместе с семьей. Министр рассказал, что он обедал с финансистом, когда отправился на отпуск на судне с женой, четырьмя детьми и нянями. Он отметил, что время, проведенное на острове, составляло около часа.