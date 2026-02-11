Премьер-министр Британии Кир Стармер оказывает сопротивление неизбежному, отказываясь покинуть свой пост, заявил руководитель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Стармер сопротивляется неизбежному. Он просто хочет, чтобы его рейтинг одобрения упал ещё ниже, прежде чем он уйдёт в отставку, чтобы ни один другой премьер-министр Великобритании не смог побить его рекорд как наименее популярного премьер-министра в британской истории», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что Стармеру был отправлен материал из газеты The Telegraph, где говорится о связи кандидата на пост британского посла в Соединённых Штатах Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном.
Напомним, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в руководстве Лейбористской партии, сообщило, что вероятность сохранения Стармером поста главы правительства к концу текущей недели оценивается как «50 на 50».
Ранее сообщалось, что Стармер заявил о намерении оставаться премьером Британии.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.