С 1 марта дефицит повлияет на стоимость вторичного жилья. Как изменятся цены на квартиры и дома

По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», на вторичном рынке Москвы спрос (количество сделок) в январе был примерно таким же, что и год назад (в январе 2025 года). Зафиксирован рост всего на 2,3%. Но сегодняшняя ситуация характеризуется обострением дефицита ликвидных объектов. В начале прошлого года у покупателей было больше возможностей для выбора и торга.
Сейчас периоды повышенной активности потенциальных покупателей совпадают с окончанием сроков депозитов: если человек находит что-то интересное для себя, входит в сделку; если нет, перекладывает деньги на новый срок. В эти волны выхода из вкладов всё самое востребованное вымывается с рынка недвижимости и остаётся неликвид по завышенным ценам. На этом спрос останавливается, и далее всё идёт по кругу.
— Пока нет предпосылок для изменения ситуации. Качественные и правильно оценённые объекты найдут своих покупателей, остальные же, с завышенными требованиями продавцов, так и будут «болтаться» на рынке до момента, пока стоимость не снизится до соответствующей ожиданиям клиентов. Как показывает практика, если квартира не продаётся в течение 3 месяцев, то это будет длительная продажа. Такая квартира не интересна покупателям — возможно, она переоценена, либо есть какие-то юридические нюансы, либо качественные недостатки. А собственники-продавцы зачастую не понимают, что нужно менять критерии реализации, — рассказал руководитель офиса «Новослободский» агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Денис Васильев.
Сколько будут стоить квартиры на вторичном рынке с 1 марта.
Денис Васильев отметил, что на вторичном рынке старой Москвы средняя цена квадратного метра находится на уровне 288 тыс. рублей, увеличившись с декабря на 0,4%, а с января 2025 года на 1,3%. В Новой Москве предложение за месяц подешевело в среднем на 0,2%, за год подорожало на 1,2% — до 208,9 тыс. рублей. То есть, как и в предыдущие несколько лет, стоимость предложения московской вторички фактически не меняется.
— С 1 марта на вторичном рынке продолжится прирост средневзвешенной цены квадратного метра на фоне роста спроса. На первичном рынке будет наблюдаться затишье, поскольку основной спрос был реализован в конце 2025 года, ставки по ипотеке остаются высокими, семейная ипотека не отрабатывает отложенный спрос. В силу этих причин на вторичном рынке увидим прирост спроса и интереса покупателей, — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.
По данным Яндекс Недвижимости, медианная цена на вторичном рынке в городах-миллионниках с начала года демонстрирует уверенный рост. В среднем она составила 153 тыс. рублей, что на 1,1% выше, чем в прошлом месяце. Медианная полная стоимость в среднем по городам-миллионникам находится на уровне 7,7 млн рублей. Это на 1,4% больше, чем в январе.
— Если говорить о предложении, то оно немного сократилось — на 5,2% относительно января. Такие умеренные колебания говорят о стабильной динамике без резких скачков и одновременно о постепенной активизации рынка готового жилья, — рассказал коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белоусов.
По его словам, динамика цен на вторичное жильё с 1 марта будет зависеть от дальнейших шагов ЦБ по ключевой ставке и от уровня спроса. Если регулятор продолжит политику постепенного снижения ставки, это поддержит позитивные тренды и сохранит устойчивость рынка вторичного жилья.
— При этом мы не ждём серьёзных ценовых колебаний на рынке, так как все изменения ключевой ставки проходили плавно, что приводило и к плавным изменениям цены, часто близким к стагнации. В целом в марте мы ожидаем, что динамика, вероятно, останется в пределах 1−2%, — добавил Евгений Белоусов.
Что будет с ценами на загородную недвижимость с 1 марта.
В начале 2026 года вторичный рынок недвижимости, включая сегмент готовых домов ИЖС, демонстрирует сдержанную динамику и во многом зависит от доступности финансирования. Высокие рыночные ставки формируют осторожное поведение покупателей: сделки чаще проходят за счёт собственных средств или альтернативных обменных цепочек, а срок принятия решений увеличивается. В этих условиях продавцы становятся более гибкими в переговорах, а рынок постепенно смещается в сторону покупателя. Большинство прогнозов на текущий год указывает не на рост, а на сценарий стабилизации или умеренной коррекции цен. Особенно в отношении объектов без развитой инфраструктуры, продуманной планировки и удобной транспортной доступности. Так охарактеризовал ситуацию на рынке владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
По его мнению, с 1 марта ожидать резкого изменения стоимости вторичного жилья в сегменте ИЖС не стоит, поскольку этот рынок традиционно реагирует на изменения экономических факторов с задержкой. Вместе с тем вступающие в силу изменения в регулирировании земельных участков направлены на повышение прозрачности использования земли, что позитивно влияет на ликвидность юридически корректных объектов. В перспективе ключевым драйвером спроса останутся условия ипотечного кредитования и государственные программы поддержки. При их смягчении рынок готовых домов способен быстрее других сегментов восстановить активность за счёт своей готовности к проживанию, однако в краткосрочном горизонте наиболее вероятным сценарием остаётся ценовая стабильность с возможными индивидуальными скидками для ускорения сделок.
— Дополнительно стоит учитывать и макрофинансовый фон, который в среднесрочной перспективе способен оказать поддержку рынку недвижимости. По данным ДОМ.РФ, в 2025 году населению было выплачено до 9 трлн рублей только в виде процентов по банковским вкладам. Этот объём более чем в полтора раза превышает совокупную стоимость всех новостроек, введённых в эксплуатацию в стране за тот же период. На фоне устойчивого тренда на снижение ставок по депозитам часть этих средств будет постепенно искать альтернативные инструменты сохранения и приумножения капитала. По опыту предыдущих циклов, до 25−30% подобных денежных потоков в той или иной форме перераспределяется в рынок недвижимости, включая сегмент индивидуального жилищного строительства и готовых домов, — рассказал Максим Лазовский.
Дополнительным фактором является ситуация на ипотечном рынке. В январе текущего года банки зафиксировали рекордный объём выдачи ипотечных кредитов, при этом уровень одобрений заметно снизился. Это указывает на наличие значительного отложенного и нереализованного спроса, который не исчезает, а лишь временно сдерживается жёсткими условиями кредитования. В условиях сокращения ввода новых квадратных метров и ограниченного предложения качественных объектов такая конфигурация поддерживает рынок от резкого снижения цен.
— В результате формируется сценарий, при котором даже при отсутствии активного роста стоимость вторичного жилья и готовых домов ИЖС будет удерживаться на текущих уровнях, а ценовые корректировки будут носить точечный характер и зависеть прежде всего от качества объекта, его юридической чистоты и локационных характеристик, — добавил Максим Лазовский.