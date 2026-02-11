С 1 марта дефицит повлияет на стоимость вторичного жилья. Как изменятся цены на квартиры и дома

— Дополнительно стоит учитывать и макрофинансовый фон, который в среднесрочной перспективе способен оказать поддержку рынку недвижимости. По данным ДОМ.РФ, в 2025 году населению было выплачено до 9 трлн рублей только в виде процентов по банковским вкладам. Этот объём более чем в полтора раза превышает совокупную стоимость всех новостроек, введённых в эксплуатацию в стране за тот же период. На фоне устойчивого тренда на снижение ставок по депозитам часть этих средств будет постепенно искать альтернативные инструменты сохранения и приумножения капитала. По опыту предыдущих циклов, до 25−30% подобных денежных потоков в той или иной форме перераспределяется в рынок недвижимости, включая сегмент индивидуального жилищного строительства и готовых домов, — рассказал Максим Лазовский.