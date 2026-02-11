Масленица с размахом: где отведать блинов и создать оберег

В самой же столице с 13 по 22 февраля пройдут различные мероприятия в рамках фестиваля «Масленица». Он станет частью проекта «Зима в Москве» и объединит около 30 площадок, которые оформят в этническом стиле. Их украсят фигурками лошадей, пряниками, леденцами и другими элементами. Кроме того, разместят 300 уникальных кукол, которые создали специально для события. Для посетителей проведут интересные кулинарные и творческие мастер-классы, спортивные состязания, интерактивные программы, музыкальные выступления и спектакли по мотивам сказок.