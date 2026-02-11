Масленица с размахом: где отведать блинов и создать оберег

16 февраля стартует Масленая неделя. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетила этнопарк недалеко от Москвы, где показали, как будут проходит гулянья, а также рассказали о главных традициях праздника.
Внушительная масленичная кукла высотой 12 метров встречает всех гостей этнопарка в Калужской области. Гости из Москвы с интересом разглядывают чучело. Затем проходят в теплую деревянную избушку с бревенчатыми стенами, где можно приобщиться к старинному ремеслу. Под звуки народных напевов изготавливают собственную обрядовую куклу. Материал — мягкая солома, а техника — традиционное плетение, передававшееся из поколения в поколение.
— Для начала нам надо взять наш материал и перевязать его красной ниткой три раза. Количество символизирует три мира — явь, навь и правь, которые были в язычестве, — рассказывает хранитель культуры Музея русской печи этнопарка Евгения Затока. Затем изделию необходимо сформировать голову. Для этого надо сомкнуть пальцы одной руки в кольцо и «пригладить» верхнюю часть.
— Раньше зимой нечего было делать. Можно было ухаживать за скотиной, собирать дрова. В остальное время мужчины вязали лапти, а девушки — куклы-обереги, масленичная же кукла стала обрядовой, потому что ее обязательно сжигали, — рассказала Затока.
Она дополнила, что девушки вязали для себя такую игрушку для того, чтобы «нашептывать» ей свои горести и обиды. После того как они это сделали, обязательно повязывали на руку кукле ленточку.
— К концу года таких ленточек становилось так много, что куклу вместе со всеми горестями сжигали, чтобы несчастья исчезли из жизни, — дополнила Евгения.
В самой же столице с 13 по 22 февраля пройдут различные мероприятия в рамках фестиваля «Масленица». Он станет частью проекта «Зима в Москве» и объединит около 30 площадок, которые оформят в этническом стиле. Их украсят фигурками лошадей, пряниками, леденцами и другими элементами. Кроме того, разместят 300 уникальных кукол, которые создали специально для события. Для посетителей проведут интересные кулинарные и творческие мастер-классы, спортивные состязания, интерактивные программы, музыкальные выступления и спектакли по мотивам сказок.
Главной площадкой фестиваля «Масленица» станет Тверской бульвар. Здесь гостей ждут выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты. Кроме того, на бульваре представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары, а также сладкие подарки.
На других площадках все желающие смогут присоединиться к творческим занятиям. Например, на Тверской площади жители и гости столицы смогут сделать гирлянды из фетра и атласных лент, а также народные куклы. Участники мастер-классов на Коптевском бульваре займутся росписью по дереву. На улице Адмирала Руднева предложат сделать игрушки из глины, а на улице Матвеевской — научат создавать кружевные салфетки.
СПРАВКА.
Неизменным элементом праздника, конечно же, станет приготовление блинов — лакомство можно сделать самим на мастер-классе или купить уже готовое в ярких ларьках. Не обойдется и без конкурсов, соревнований и зрелищ, например кукольных спектаклей, кулачных боев. Завершатся же гулянья эффектным сжиганием соломенного чучела.