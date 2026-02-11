Адвокат Матвиенко: сжигание чучела на Масленицу грозит штрафом до 400 тыс. рублей

Сжигание чучела на Масленицу может обернуться серьезными штрафами. Об этом рассказала почетный адвокат России, советник президента Гильдии российских адвокатов по информационной политике Людмила Матвиенко.
Наказание грозит за нарушение противопожарного режима, применение открытого огня должно быть строго по правилам.
Место горения должно быть оборудовано в котловане глубиной не менее 0,3 м и диаметром не более 1 м. Еще один вариант — может быть установлена металлическая площадка или разжечь огонь в негорючей емкости, объемом до 1 куб. м. Это необходимо для того, чтобы не выпадали искры.
Рядом не должно быть построек, до них минимальное расстояние до 50 метров. Если рядом лес, то нужно выдержать расстояние в 100 метров, а до лиственных лесов должно быть 30 метров.
Вокруг очага должна быть очищенная зона, радиус которой составляет минимум 10 метров и минерализованная полоса — 0,4 м шириной.
Еще одно важное условие — это наличие первичных средств пожаротушения.
— Чучело должно быть из безопасных материалов — сжигать автомобильные шины и прочие изделия, выделяющие токсичные вещества, категорически запрещено, — говорит адвокат aif.ru.
Нарушение этих правил грозит наказанием по статье 20.4 КоАП РФ.
Штрафы для физических лиц — от 5 до 15 тыс.рублей, должностным лицам придется заплатить больше — от 20 до 30 тыс.рублей, предпринимателям до 60 тыс., а юр.лицам — до 400 тысяч рублей.
С 16 по 22 февраля россияне будут отмечать масленичную неделю. Восемь из десяти россиян планируют в этом году отмечать Масленицу. 75% празднующих будут печь блины (75%). Также 42% планируют просить прощения в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%), пишет Газета.ru.
Интегративный нутрициолог Наталья Войтович ответила, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья.
Один-два блина никому не навредят, если у человека нет проблем с ЖКТ.
— Три-четыре блина в принципе, хороший вариант, если есть их с «хорошим» топингом, без тяжелых начинок, — уточнила Войтович в беседе с 360.ru.
Чтобы Масленица удалась, начните с выбора правильных и качественных продуктов. Заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха, доктор сельскохозяйственных наук, доцент Нина Мясищева рассказала Life.ru, как выбрать идеальную сметану к блинам.