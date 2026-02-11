Ричмонд
Российского журналиста сняли с самолёта Нетаньяху: что случилось

Российского журналиста Кулюхина сняли с самолёта Нетаньяху в Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

Перед вылетом в Вашингтон с самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сняли российского журналиста Никиту Кулюхина, он имеет гражданство Израиля. Как заявил журналист для «Известий», его сняли прямо накануне отправки рейса.

Сотрудник израильской спецслужбы ШАБАК подошел к журналисту в тот момент, когда тот снимал себя на фоне готовящегося к вылету самолета премьер-министра.

После просьбы прекратить видеозапись и пройти на досмотр, у Кулюхина проверили личные вещи. После этого доступ на самолет для него был закрыт, хотя в вещах не нашли предметов, угрожающих безопасности.

«Мне сотрудник ШАБАКа сказал, что я не смогу полететь самолетом премьер-министра Израиля из-за того, что им надо проверить мои связи», — рассказал журналист.

Ранее в ЕС запретили вещание трех российских СМИ в странах Европейского союза.

Накануне журналиста Associated Press не пустили в Белый дом из-за решения издания не использовать название «Американский залив», а продолжать употреблять «Мексиканский».

