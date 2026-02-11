Белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет

Изменение показателей крови, которые указывают на то, что у человека есть инсулинорезистентность и предиабет в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала врач-диетолог Светлана Кашицкая.
По ее словам, сегодня инсулинорезистентность (а это не болезнь, а состояние, предшествующее диабету, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, из-за чего перестают эффективно усваивать глюкозу из крови — Ред.) есть практически у каждого второго человека, но многие об этой своей проблеме просто не знают. А чтобы понять, есть ли предиабет или пациент вне зоны риска, надо сдать обычный биохимический анализ крови с четырьмя показателями.
«Глюкоза, гликированный гемоглобин, индекс HOMA обязательно и инсулин», — перечислила Кашицкая показатели, которые должны быть в анализе крови.
По этим показателям врач поймет, есть нарушение углеводного обмена, есть инсулинорезистентность, есть сахарный диабет или все нормально.
По словам Светланы Кашицкой, у всех имеющих инсулирорезистентность, предиабет, нарушение углеводного обмена, будет повышен и холестерин, который тоже надо держать под контролем. Для этого стоит дважды в год проходить УЗИ брахиоцефальных артерий, ведущих к голове, а также УЗИ вен и артерий нижних конечностей. Так можно вовремя выявить атеросклеротические изменения артерий и риск тромбозов.
Кстати, белорусский эндокринолог сказала о диагностике предиабета: «Не надо ждать серьезно повышенных показателей сахара в крови». А еще о том, что в первую очередь поможет пациентам с сахарным диабетом.
Кроме того, врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом.
А еще мы писали, что врачи сказали белорусам, сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.