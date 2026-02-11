Белорусский диетолог назвала четыре показателя крови, указывающих на предиабет

По ее словам, сегодня инсулинорезистентность (а это не болезнь, а состояние, предшествующее диабету, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, из-за чего перестают эффективно усваивать глюкозу из крови — Ред.) есть практически у каждого второго человека, но многие об этой своей проблеме просто не знают. А чтобы понять, есть ли предиабет или пациент вне зоны риска, надо сдать обычный биохимический анализ крови с четырьмя показателями.