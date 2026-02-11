В Театре Вахтангова состоялся показ драмы «Таня» — знаменитой пьесы Алексея Арбузова

9 февраля на Симоновской сцене Театра Вахтангова состоялся показ драмы «Таня» — знаменитой пьесы Алексея Арбузова. Режиссер Сергей Потапов на предпоказе искренне благодарил за помощь руководителя постановки Анатолия Шульева и воздал должное сценографии и костюмам — детищу художника Максима Обрезкова.
Вахтанговцы ставили Арбузова много раз, но «Таню» — никогда. Даже странно, почему так: по самой сути своей эта пьеса очень вахтанговская, ведь наряду с жесткой реалистичностью в ней есть то, что в этом театре всегда особенно любили — романтизм, некая сказочность, а также тонкий юмор, который присутствует тут, несмотря на острый и в целом невеселый сюжет. К тому же магия Арбузова-драматурга заключается в фантастическом долголетии большинства его пьес, что является прямым признаком сверхкачественной драматургии. А тут такое любят.
«Таня» была написана Арбузовым в 1938-м, а в 1946 году он ее переработал, оттачивая образ главной героини. И добился совершенства. Таня за два акта пьесы проходит столь мощную трансформацию, что ты захлебываешься ею в данной постановке вместе с эмоциональной красавицей Анастасией Ждановой. Ее Тане поначалу принадлежит весь мир, она растворена в любви без остатка и, в общем, расплачивается за эту безоглядность чувства и пусть и невольное, но сотворение кумира — мужа Германа (прекрасно сыгран Владимиром Гуськовым). Но, растворившись в любви полностью, она исчезает для Германа и в каком-то смысле для самой себя. Мир без Германа лишен для нее смысла, а потеря сына становится для нее точкой невозврата к себе самой. Что сейчас, что 100 лет назад человечество мучительно билось над разгадкой «кода любви». Отчего не совпадают две души, которые, кажется, предназначены друг для друга? Как рождается прощение — после прощания? Почему так долго не проходит боль расставания, если, согласно известной теории, любовь живет лишь три года? Таня не философствует. Она духовно умирает, потеряв любимого, но не допускает и тени сомнения в верности его выбора: он ни в чем не виноват, ни капельки… И счастье его для нее значит больше, чем ее собственное.
Но оценена ли эта жертвенность, ее уход, освобождающий Герману путь к его счастью? Жалея Германа, Таня даже не раскрывает ему трагической тайны, рвущей сердце: его счастье ничем не будет омрачено, он не узнает, что стал отцом, но потерял ребенка, Танина душа бережет его, даже почти разлюбив. Но, начав жить иначе, для мира, она получает надежду на новое счастье — с Алексеем Игнатовым (Артем Гурин). Пожелаем же ей этого…
Отдельный реверанс Артему Пархоменко: сыграв в пьесе четыре роли, одна из них — ворона, он удивил и восхитил.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Потапов, режиссер спектакля «Таня»:
— В этой пьесе мне нравятся психологическая чуткость автора, которая ощущается уже на уровне сюжета, пронзительность истории, контрапункты. Арбузов очень глубок, в его пьесах — перевертыши, страстность, острота, сила чувств… В пьесе много тем, но я хочу, чтобы рассказанная история дарила зрителю надежду. В спектакле заняты молодые и очень интересные самобытные актеры, а Таню играет Анастасия Жданова, которую я помню еще по Театральному училищу имени Щепкина, где преподавал.