В Театре Вахтангова состоялся показ драмы «Таня» — знаменитой пьесы Алексея Арбузова

«Таня» была написана Арбузовым в 1938-м, а в 1946 году он ее переработал, оттачивая образ главной героини. И добился совершенства. Таня за два акта пьесы проходит столь мощную трансформацию, что ты захлебываешься ею в данной постановке вместе с эмоциональной красавицей Анастасией Ждановой. Ее Тане поначалу принадлежит весь мир, она растворена в любви без остатка и, в общем, расплачивается за эту безоглядность чувства и пусть и невольное, но сотворение кумира — мужа Германа (прекрасно сыгран Владимиром Гуськовым). Но, растворившись в любви полностью, она исчезает для Германа и в каком-то смысле для самой себя. Мир без Германа лишен для нее смысла, а потеря сына становится для нее точкой невозврата к себе самой. Что сейчас, что 100 лет назад человечество мучительно билось над разгадкой «кода любви». Отчего не совпадают две души, которые, кажется, предназначены друг для друга? Как рождается прощение — после прощания? Почему так долго не проходит боль расставания, если, согласно известной теории, любовь живет лишь три года? Таня не философствует. Она духовно умирает, потеряв любимого, но не допускает и тени сомнения в верности его выбора: он ни в чем не виноват, ни капельки… И счастье его для нее значит больше, чем ее собственное.