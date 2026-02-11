Сенатор Епишин: налоговый вычет на психолога поможет снизить финансовую нагрузку

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Введение возможности получения налогового вычета на психологические услуги в лечебных учреждениях может снизить финансовую нагрузку на россиян, а также защитить их от некомпетентных специалистов. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, отвечая на вопрос о целесообразности введения такого вычета.
«Снижение финансовой нагрузки на человека в случае его обращения за психологической помощью, а как следствие, увеличение количества людей, которые смогут пользоваться консультациями таких специалистов, важно. Вопрос в том, каким образом это администрировать? Как вариант, возможно фиксировать налоговый вычет, только если услуга психолога оказывается в лечебном учреждении, государственном или частном. При этом между специалистом и клиникой оформлены договорные отношения на данный вид деятельности», — считает сенатор.
В таком случае, по мнению Епишина, возврат части потраченных на психолога средств подвигнет людей на взаимодействие с легализованными профессионалами, «защитит от дилетантов или даже мошенников», а для самих клиник это станет мотивацией к предоставлению такой помощи.
«И тогда, обеляя вычетами значительный сегмент данных услуг и включив психологическую помощь в общий лимит социальных налоговых вычетов без его увеличения, мы кратно снижаем оказание услуг лицами без профильного образования и выводим в белое поле действительно квалифицированных специалистов, не рискуем оплачивать бюджетом чеки из какого-нибудь зоомагазина, получаем сопоставимые с налоговыми вычетами налоговые поступления, уменьшаем нагрузку на систему здравоохранения и социальные службы», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что психологическое здоровье человека не менее важно, чем физическое. «Когда психологическая помощь оказывается действительно квалифицированным специалистом, это напрямую снижает риск развития тревожных состояний, нередко — утраты трудоспособности, семейных и социальных конфликтов, необходимости более дорогостоящего лечения в дальнейшем. При этом стоимость таких услуг является довольно значительной», — добавил парламентарий.