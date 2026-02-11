Сенатор Епишин: налоговый вычет на психолога поможет снизить финансовую нагрузку

«Снижение финансовой нагрузки на человека в случае его обращения за психологической помощью, а как следствие, увеличение количества людей, которые смогут пользоваться консультациями таких специалистов, важно. Вопрос в том, каким образом это администрировать? Как вариант, возможно фиксировать налоговый вычет, только если услуга психолога оказывается в лечебном учреждении, государственном или частном. При этом между специалистом и клиникой оформлены договорные отношения на данный вид деятельности», — считает сенатор.