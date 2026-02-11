Ричмонд
Секрет бюджетной гастрономии: Life.ru выяснил, как найти аутентичную еду по советам местных

Путешествия и вкусная еда неразрывно связаны. Даже если вы не считаете себя гастрономическим туристом, вам наверняка захочется попробовать местную кухню. Турагент, основатель турфирмы, турблогер Рада Минасина рассказала Life.ru, куда идти за аутентичным вкусом.

«Когда вы видите ресторан с меню на пяти языках и фотками блюд на витрине, скорее всего перед вами место для туристов. Это не всегда значит, что еда плохая, но почти всегда это значит более высокие цены и менее аутентичную кухню. Лучше искать места, где едят местные: обратите внимание на потоки людей в обеденное время, на то, кто сидит за столиками и разговаривает на местном языке», — советует эксперт.

По словам специалиста, у таксиста, официанта в отеле или на ресепшн можно попросить совета — люди подскажут парочку проверенных точек. Ещё один признак хорошего места — простой интерьер, меню без лишних украшательств и наличие дневных клиентов, а не только туристов с фотоаппаратами. Если ресторан или кафе кажется пустым, это может быть тревожным знаком, особенно если вокруг много народа.

Также ищите маленькие семейные кафе — там часто готовят по старинным рецептам и используют местные продукты, поэтому вкус получается настоящим и узнаваемым. Цены обычно ниже, чем в туристических ресторанах, а порции часто большие, так что можно делить блюдо или брать половину порции. Общий совет — приходите вне часа пик: персонал будет добрее, а вы сможете спокойно пообщаться с хозяевами и узнать фишки меню.

Рада Минасина.

Турагент, основатель турфирмы, турблогер.

Не бойтесь задавать вопросы о составе и способе приготовления — хозяева ценят интерес к их кухне и нередко подскажут лучший вариант в пределах вашего бюджета. «Комплексный обед» — часто очень выгодный выбор.

Рынки — это не только овощи и специи, но и целая сеть маленьких кафешек и лоточников, где местные едят свежую еду. Собеседница Life.ru рекомендует отдавать предпочтение блюдам, которые варят или жарят у вас на виду. Это позволяет контролировать процесс приготовления и снижает риск отравления. Часто на рынках можно найти региональные сэндвичи, супы и жареные деликатесы по очень демократичной цене, и это лучший способ познакомиться с кухней без лишних трат.

В городах бизнес-ланч — шанс поесть недорого и сытно в хорошем месте. Обычно в меню за фиксированную цену входит суп, основное блюдо и напиток, а иногда ещё и десерт. Однако время бизнес-ланча обычно ограничено днями недели и часами, поэтому планируйте свои вылазки заранее.

«Преимущество бизнес-ланча в том, что вы платите за полностью собранный приём пищи с контролируемой ценой, и часто качество в таких наборах лучше, чем в уличных точках, потому что заведения заинтересованы в постоянных посетителях», — добавила турагент.

Супермаркет — отличный источник готовых блюд, салатов, выпечки и закусок по умеренной цене. В разных странах в отделе «готовая еда» часто можно найти местные блюда, свежую выпечку и наборы для пикника. Обратите внимание на время, когда магазины делают скидки на скоропортящиеся продукты — это шанс купить горячие пирожки, салаты или мясо со скидкой.

«Если вы живете в арендованной квартире, покупка в супермаркете и приготовление хотя бы части приёмов пищи дома позволит значительно сократить расходы и при этом выбрать местные продукты. Но и без кухни можно смело собирать из покупок вкусные наборы: хлеб, сыр, оливки, запечённые овощи и фрукты — это отличный местный ужин», — заключила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что туристы массово едут отдыхать в Монголию вместо Таиланда и Вьетнама. Путешественников привлекает дикая природа, уникальная культура кочевников и ощущение бескрайнего простора. Статистика подтверждает взрывной рост: в 2024 году страну посетили рекордные 8 миллионов туристов, принёсших экономике 1,6 миллиона долларов дохода. К сентябрю 2025 года этот показатель уже превысил 6 миллионов человек.

