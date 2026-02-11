Секрет бюджетной гастрономии: Life.ru выяснил, как найти аутентичную еду по советам местных

«Когда вы видите ресторан с меню на пяти языках и фотками блюд на витрине, скорее всего перед вами место для туристов. Это не всегда значит, что еда плохая, но почти всегда это значит более высокие цены и менее аутентичную кухню. Лучше искать места, где едят местные: обратите внимание на потоки людей в обеденное время, на то, кто сидит за столиками и разговаривает на местном языке», — советует эксперт.