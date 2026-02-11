У Гуменника во время проката короткой программы на ОИ-2026 лопнул шнурок

Ранее Life.ru писал, что Гуменник не смог выдать чистый прокат. Спортсмен допустил помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной тулуп. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто. После проката Гуменник признался, что боялся реакции болельщиков на трибунах.