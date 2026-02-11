«Подмена понятий»: аналитики разоблачили манипуляции Франции с данными о лидерстве в ИИ

Власти Франции прибегают к манипуляциям с данными, чтобы продемонстрировать свое мнимое технологическое превосходство над США. Об этом говорится в аналитическом отчете Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).
«Власти Франции запустили медийную кампанию, призванную продемонстрировать технологическое лидерство Пятой республики. В соцсети X Эмманюэль Макрон опубликовал инфографику, согласно которой Франция якобы кратно опережает США по инвестициям в искусственный интеллект», — говорится в документе.
Аналитики уточняют, что за этими заявлением скрывается «подмена понятий, фрейминг и смешивание реальных бюджетов с долгосрочными обещаниями». Хотя Франция привлекает капитал для строительства дата-центров, это не делает страну лидером в разработке передовых ИИ-моделей.
Ранее предприниматель Павел Дуров выразил сомнение в заявлениях Макрона о крупных иностранных инвестициях в центры обработки данных в стране. Он отметил, что большая часть из заявленных 69 миллиардов долларов связана с инвестиционными намерениями ОАЭ. Они пока не являются окончательными и обязательными.