«Подмена понятий»: аналитики разоблачили манипуляции Франции с данными о лидерстве в ИИ

Ранее предприниматель Павел Дуров выразил сомнение в заявлениях Макрона о крупных иностранных инвестициях в центры обработки данных в стране. Он отметил, что большая часть из заявленных 69 миллиардов долларов связана с инвестиционными намерениями ОАЭ. Они пока не являются окончательными и обязательными.