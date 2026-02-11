Компания из Швейцарии Rolex зарегистрировала три товарных знака в РФ, следует из данных Роспатента, изученных РИА Новости.
Товарные знаки Pearlmaster, Easylink и Syloxi, на регистрацию которых Rolex подал заявки в декабре 2024 года, были официально зарегистрированы Роспатентом в феврале 2026 года.
Напомним, Rolex прекратила экспорт товаров в Россию в 2022 году.
При этом ранее компания Rolex уже регистрировала в РФ товарные знаки. Два из них были в январе, Daytona и RLX Rolex, еще один — в октябре.
До этого зарубежные компании начали регистрировать свои товарные знаки для торговли в РФ. Накануне McDonald’s зарегистрировал в России одноименный бренд и с возможностью продавать продукты питания. В свою очередь Модный дом Fendi ранее также подавал заявку в Роспатент.