Rolex зарегистрировала три товарных знака в РФ

Rolex может начать выпускать товары в России под тремя новыми товарными знаками.

Источник: Комсомольская правда

Компания из Швейцарии Rolex зарегистрировала три товарных знака в РФ, следует из данных Роспатента, изученных РИА Новости.

Товарные знаки Pearlmaster, Easylink и Syloxi, на регистрацию которых Rolex подал заявки в декабре 2024 года, были официально зарегистрированы Роспатентом в феврале 2026 года.

Напомним, Rolex прекратила экспорт товаров в Россию в 2022 году.

При этом ранее компания Rolex уже регистрировала в РФ товарные знаки. Два из них были в январе, Daytona и RLX Rolex, еще один — в октябре.

До этого зарубежные компании начали регистрировать свои товарные знаки для торговли в РФ. Накануне McDonald’s зарегистрировал в России одноименный бренд и с возможностью продавать продукты питания. В свою очередь Модный дом Fendi ранее также подавал заявку в Роспатент.