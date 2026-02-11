Краевед Сергей Докучаев создал музей, посвященный боям за Скирманово

О частном музее-клубе «Скирмановские высоты» можно без труда раздобыть информацию в интернете. Прочесть ее не лишне, но верного представления о том, что этот музей собой представляет на самом деле, вы не получите. Максимум — решите, что это некий деревенский музейчик, созданный «повернутым» на истории энтузиастом: три условных экспоната да пара отксеренных «документов». Но это не так. Создал этот музей действительно один человек — Сергей Докучаев. И мы с фотографом отправились в Рузский район, под Рузу, в поселок с забавным названием Брикет, чтобы посмотреть на его необычное детище.
Правда, при одной лишь попытке как-то обозначить его несомненные заслуги Сергей Владимирович принимается махать руками и возмущенно фыркать: «Я не один, мне помогают… Что — я? Что я делал бы без Дениса Варенникова, Игоря Глинского, Миши Козлова? Или Вити Маркевича, Владимира Гаврилова? А Валера Буланцев, замкомандира отряда “Надежда”? Что он для музея делал! А мне одному — лавры? Ох ты ж, вот начал перечислять, а всех назовешь ли? Обижу…».
Надеюсь, нет, все поймут. И это сейчас — помогают. А началось все именно с Докучаева. Он с шестого класса начал собирать всякие предметы старины — то, что стало основой его коллекции, которая ныне исчисляется десятками тысяч экспонатов разных эпох.
— Объять всю историю страны и даже области невозможно, я вот для себя выбрал кусочек Рузского района, да и собираю его историю, как некий пазл, — поясняет он.
Но даже самые смелые предположения не рисовали нам той картины, которую мы увидели, зайдя внутрь уютного и действительно полноценного музея. Тут есть все: стенды с находками археологов и оружием разных веков, включая времена Дмитрия Донского и Наполеона; залы с историей начала 20 века, предметами сельского, деревенского и советского быта, которые еще и дадут подержать в руках — вопреки классическим музейным установкам, а также два помещения, посвященные Великой Отечественной войне. Тут один зал, условно говоря, — наш, а другой — немецкий, в котором собраны в том числе фотографии, сделанные захватчиками, а также предметы, которыми немцы пользовались ежедневно.
— Отец мой не воевал, юн был, но к нему потом часто приходили ветераны, я вырос на их разговорах и ментально — человек того времени, — поясняет Сергей.
По всему это и правда так. Кстати, в то, что он сможет создать музей, мало кто верил. Ну кто в наше время поет песнь безумству храбрых… …Нас, конечно, изначально интересовал период войны. Но кто же знал, что тут так много другого — не менее интересного! Но наконец, оставив до лучших времен древнюю историю, мы вошли в «сороковые, роковые». Начались бои за Скирманово…
Конечно, таких деревенек, как Скирманово, на земле нашей рассыпано без счету. Некоторые давно растворились в вечности, не оставив о себе памяти не потому, что были плохи, а потому, что не обрели, увы, памятливых потомков. Скирманово Рузского района обрело известность во время войны, в 1941 году. Музей Докучаева иногда называют музеем одного боя. Но значение этого боя важно понять до конца.
— В конце октября 1941 года Скирманово оказалось на рубеже обороны 16-й армии, — рассказывает Сергей Докучаев. — Тут проходила линия фронта. Места у нас холмистые, край гряды, Скирманово — самая высокая точка, она располагалась на высоте 264,3 метра и находилась в нескольких километрах от Волоколамского шоссе. Бои под Можайском в это время были уже завершены, немцы шли к Москве, прорвав линию обороны. 25 октября немецкие части пошли к Рузе. Бой был тяжелым, длился два часа. На самом деле, два часа против танковой дивизии продержаться — это о-го-го…
Он делает паузу, будто переводя дыхание, — сколько бы ни приходилось об этом рассказывать, сердце все равно щемит.
— 133-я дивизия должна была оборонять Рузу, но прибыла она сюда лишь двумя батальонами. Командовали комполка Герасимов и комиссар Шабалов. Этим двум батальонам дали 30 километров фронта. Контролировать такой участок с таким количеством бойцов не смог бы никто. За сдачу города Рузы Герасимова и Шабалова расстреляли, хотя воевали они честно, отступили, укрепившись, но не бежали… В тот же день 10-я танковая дивизия вермахта быстро преодолела 28 км от Рузы и пришла сюда. Оценив положение Скирманова, закрепились там, превратив деревеньку в сильный оборонительный узел. Наши начали перебрасывать сюда силы, поскольку группировка немцев в Скирманове охватывала левый фланг 16-й армии и находилась в непосредственной близости от Волоколамского шоссе. Командование 16-й армии приняло решение атаковать и ликвидировать Скирмановский плацдарм немцев. И тут разгорелись кровопролитные бои, которые продолжались с 26 октября по 19 ноября 1941 года.
…На первом этапе боев тут героически сражались 28-я танковая бригада, воины 18-й стрелковой дивизии. В блокировке путей снабжения немцев на Скирмановском плацдарме им активно содействовал 258-й стрелковый полк 78-й стрелковой дивизии полковника А. П. Белобородова и 50-я кавалерийская дивизия группы генерал-майора Л. М. Доватора, поддерживала армейская артиллерия и 31-й отдельный гвардейский минометный дивизион («катюши»). Однако сразу ликвидировать Скирмановскую группировку врага не удалось…
— Только 12 ноября, после мощной артподготовки, когда на Скирмановские высоты пошли в атаку 28-я, 27-я и 4-я танковые бригады при поддержке 365-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии, оборона врага рухнула, — рассказывает Сергей Владимирович и замирает. — А теперь представьте себе клочок земли — примерно полтора на полтора километра. Представили? Так вот, на этом небольшом поле у Скирманова сошлись в ожесточенном встречном бою более 100 танков двух противоборствующих сторон! Накануне этого боя 4-й танковой бригаде было присвоено звание 1-й гвардейской танковой бригады, а ее командиру Катукову — звание генерал-майора! И гвардейцы-танкисты оправдали полученное высокое звание. Ценой невероятных усилий 10-я танковая дивизия вермахта была сброшена со Скирмановских высот. Она понесла знаковые потери и уже не была ударной силой.
— Так в этом и есть историческое значение боев у Скирманова? — переспрашиваю я.
— Да. За то время, пока наши бойцы удерживали тут немцев, и благодаря победе наших бойцов Красная армия смогла накопить силы и не пустить-таки немцев к Москве. Во второй половине ноября немцы из-за напора войск 16-й армии под командованием Рокоссовского, в том числе и против Скирмановского плацдарма, были вынуждены ввести в бой на Волоколамском шоссе 46-й танковый корпус — резервный. А его планировали бросить в бой только у стен Москвы. Так немцы теряли силы.
Отдельный стенд в музее посвящен истории уникального артиллерийского расчета.
— 18 ноября 1941 года у деревни Горки на позиции 3-й батареи 694-го артиллерийского полка противотанковой обороны 18-й стрелковой дивизии 16-й армии после мощной артподготовки пошли в атаку немецкие танки. Расчет единственного уцелевшего 37-мм зенитного орудия в составе командира орудия старшего сержанта Семена Плохих, левого наводчика сержанта Петра Гусева, правого наводчика Ефима Дыскина, корректировщиков Федора Лушина и Михаила Соколова, заряжающего Андрея Блинова и подносчика снарядов Григория Журавлева принял неравный бой, — рассказывает Докучаев, указывая рукой на стенд.
Бойцы абсолютно не были защищены ни от пуль, ни от осколков, но сражались героически. В итоге были подбиты и сожжены три немецких танка. Гусев погиб, тяжело ранило Пленицына, Плохих и Дыскина. Командование орудием принял на себя полковой комиссар Федор Бочаров. Дыскин получил в бою 14 осколочных ранений, но боевого поста правого наводчика не покинул и вел прицельный огонь, пока не кончились снаряды. Он подбил еще четыре танка!
Но это не конец истории. Бездыханный Ефим Дыскин указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» — посмертно. Но Дыскин вдруг… оклемался. Воевать после таких ранений он не мог, но осуществил мечту — занялся медициной, стал генерал-майором медицинской службы и долго возглавлял кафедру нормальной анатомии Военно-медицинской академии. Не стало его в 89 лет…
…Несколько лет назад на месте боя 3-й батареи 694-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка у деревни Горки был открыт памятный знак. Здесь стояли насмерть бойцы и командиры 1306-го стрелкового полка, 2-й батареи 978-го артиллерийского полка 18-й стрелковой дивизии и 3-й батареи 694-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Увековечить хочется имена всех, но пока знаков открыто лишь несколько. Пока! — уверены в музее. Напомню — это делается не государством и не олигархами, а простыми людьми, их ограниченными силами и безграничной любовью к своей земле.
Небольшая комната с мотоциклом, вид которого многим из нас знаком лишь по фильмам, не отпускает дольше других. На фото видно, что немцы пришли к нам и вели себя тут по-хозяйски, пребывая в прекрасном настроении.
А почему нет? Москву вот-вот можно было разглядеть в бинокль. Ладные, сытые, они еще не понимали, что вскоре все это кончится. С собой оккупантам заботливо выдавали все, включая мазь от обморожений и набор презервативов. — А что же они себе позволяли! — с тоской говорит Сергей Владимирович. — Вы только посмотрите. Вот они, акты о зверствах. Читать невозможно — кровь стынет в жилах. Из 500 человек, что проживали в местном доме инвалидов, за две недели немецкого пребывания умерли 250 человек — несчастных, больных людей, неспособных причинить кому-то какое-либо зло. Анна Денисова, мать четырех детей, была повешена за то, что взяла несколько вещей, чтобы укрыть детей — их выгнали из дома и они ютились в яме-бурте для овощей… Фото человека, отдавшего приказ о ее казни, — тут же. Это командир мотоциклетного батальона СС «Рейх» Фриц Клингенберг… А вот — немцы в Скирманове. Пробуют мед. Смеются. Позируют… А тут — командир 7-го танкового полка 10-й танковой дивизии вермахта оберст-лейтенант Теодор Кайзер. Рядом — передняя панель танка, на котором он запечатлен на фото. Прогремевший взрыв был силен, Кайзера даже не нашли; а ржавая, но прекрасно сохранившаяся панель — вот она. Есть надежда, что нижняя часть танка ждет «эксгумации».
Кстати, не одну меня поначалу напрягли немецкие фотографии, которых здесь в разы больше, чем наших. Но в Красной армии фотоаппараты были запрещены, съемку осуществляли только корреспонденты газет, поэтому снимков с нашей стороны осталось достаточно мало, и многие фотографии были постановочными. А у немцев — и у офицеров, и у рядовых — были с собой фотоаппараты, они много снимали.
…В музей приезжают в основном благодаря сарафанному радио и по предварительному звонку: Сергей из своей мастерской приходит споро. Гостей немало, хотя никакой пиар-кампании у музея нет. Кстати, с недавних пор это уникальное объединение неравнодушных людей называется музей-клуб «Скирмановские высоты». Самые близкие помощники Докучаева — сын Илья и его подруга и соратница Наташа Соловьева — объясняют: клуб — это объединение, а музей и правда объединил уже многих. Так, например, минувшим летом Илья ездил вместе с представителями Российского географического общества (РГО) на Парамушир и другие острова, обследовали Курильскую гряду… Это колоссальная работа, которую РГО ведет совместно с Экспедиционным центром Минобороны. Рука об руку с музеем и Анатолий Петрович Калемберг — специалист по подъему военной техники…
Все тут кипит. Существовать частному музею непросто, но жизни в нем больше, чем в иных государственных. Но главное — все, кто дышит им и живет, знают, что 85 лет назад тут не зря проливалась кровь. Скирмановские высоты не так высоки, но с них хорошо видно, как прекрасна наша земля и как красиво мирное небо, которому никто не угрожает. И первый, а он же и последний зал музея посвящен героям наших дней. Настоящим. Которые сражаются сейчас. Двое уже не вернутся… Остальные будут их помнить, вернутся и услышат, как поет ветер на Скирмановских высотах.
В ТЕМУ.
Возле музея создан военно-исторический маршрут «Тропа памяти». Он проходит вдоль реки Озерны и по Скирмановским высотам. В этих местах уже установлены памятные знаки с информацией о событиях осени 1941 года и о подвигах советских воинов. Члены клуба не только устанавливают памятные знаки, но и обновляют облик старых воинских захоронений, прокладывают маршруты для туристических групп. Эта инициатива превратилась в целое движение, которое с каждым годом привлекает все больше участников. Музей посвящен не только истории войны, в нем собрана богатая коллекция находок времен неолита и масса документов, относящихся к эпохальным датам истории нашей страны.
ДОСЬЕ.
Сергей Владимирович Докучаев много лет работал в школе учителем труда, создал и вел в Брикете «Школу народных ремесел». Трудился Докучаев и на заводе слесарем-сборщиком радиоаппаратуры. Ныне занимается любимым делом — работает с деревом, ибо руки у него золотые. Не имеет специального образования, но считается одним из самых знающих краеведов в Рузском районе.
ЦИФРА.
100 с лишним танков сошлись в схватке у Скирманова на клочке земли площадью всего в полтора квадратных километра.