Краевед Сергей Докучаев создал музей, посвященный боям за Скирманово

А почему нет? Москву вот-вот можно было разглядеть в бинокль. Ладные, сытые, они еще не понимали, что вскоре все это кончится. С собой оккупантам заботливо выдавали все, включая мазь от обморожений и набор презервативов. — А что же они себе позволяли! — с тоской говорит Сергей Владимирович. — Вы только посмотрите. Вот они, акты о зверствах. Читать невозможно — кровь стынет в жилах. Из 500 человек, что проживали в местном доме инвалидов, за две недели немецкого пребывания умерли 250 человек — несчастных, больных людей, неспособных причинить кому-то какое-либо зло. Анна Денисова, мать четырех детей, была повешена за то, что взяла несколько вещей, чтобы укрыть детей — их выгнали из дома и они ютились в яме-бурте для овощей… Фото человека, отдавшего приказ о ее казни, — тут же. Это командир мотоциклетного батальона СС «Рейх» Фриц Клингенберг… А вот — немцы в Скирманове. Пробуют мед. Смеются. Позируют… А тут — командир 7-го танкового полка 10-й танковой дивизии вермахта оберст-лейтенант Теодор Кайзер. Рядом — передняя панель танка, на котором он запечатлен на фото. Прогремевший взрыв был силен, Кайзера даже не нашли; а ржавая, но прекрасно сохранившаяся панель — вот она. Есть надежда, что нижняя часть танка ждет «эксгумации».