Девушку из Чечни нашли в США спустя 24 года после похищения родным дядей

В Соединенных Штатах нашлась девушка из Чечни, которую в восьмилетнем возрасте похитил родной дядя и более двух десятилетий насильно удерживал в Европе. Об этом рассказала мать девушки, Джульетта Черевханова.
Трагедия началась в 2001 году в Чечне. После гибели отца девочки, ее матери, Джульетте, предложил помощь двоюродный брат погибшего — Хансолт Чермыханов. Он убедил женщину отпустить 8-летнюю дочь Хэду с его семьей в Москву на несколько дней, чтобы девочка отдохнула и сменила обстановку.
Однако вместо Москвы мужчина тайно вывез ребенка во Францию. Там он сменил ей имя и отчество и, в конечном итоге, оборвал все контакты с настоящей семьей. Мать, не имея возможности выехать за границу, годами искала дочь через правозащитные организации, телепрограммы и соотечественников в Европе, но безуспешно.
Все это время, как следует из рассказа теперь уже взрослой Хэды, похититель и его жена жестоко обращались с ней: били, ломали пальцы, заставляли работать по дому, нянчить пятерых детей и месяцами запирали в комнате, особенно при визитах гостей, чтобы скрыть преступление. Ей запрещали говорить на родном языке.
Переломный момент наступил 29 января 2026 года, когда 32-летняя Хэда сама нашла способ связаться с матерью.
— Мне позвонил незнакомый номер. Я подняла трубку и услышала: «Мама, это ты?». Я сразу поняла, что это Хэда, — рассказала KP.RU Джульетта.
Выяснилось, что в 18 лет Хэде удалось сбежать, получить юридическое образование и позднее переехать с мужем в США. Несмотря на желание матери привлечь похитителей к ответственности, Хэда пока не готова к публичному разбирательству, опасаясь мести. Главная мечта женщины и ее дочери сейчас — после 24 лет разлуки наконец встретиться лично.
