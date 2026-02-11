В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Взрыв произошёл в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, информирует «Страна.ua».
«Взрыв в Запорожье», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье включены сирены.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части ВСУ в Одессе.
Также стало известно, что в Харькове и Днепропетровске прогремели очередные взрывы.