В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремел взрыв

Взрыв произошёл в Запорожье, сообщает украинские средства массовой информации, в подконтрольном украинским войскам городе включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины, информирует «Страна.ua».

«Взрыв в Запорожье», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье включены сирены.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части ВСУ в Одессе.

Также стало известно, что в Харькове и Днепропетровске прогремели очередные взрывы.

