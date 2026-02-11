Врачи из РФ получили право использовать вакцину от меланомы: когда ее можно будет получить

Вакцина от меланомы станет доступна первым пациентам в 2026 году. Подобные сроки озвучил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
«Мы получили разрешение и право на клиническое применение мРНК-вакцины. В этом году будет работать вакцина», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Меланома — это одна из самых опасных видов злокачественных опухолей, она возникает из пигментных клеток кожи (меланоцитов), вырабатывающих меланин.
Новую вакцину Неовак-РОНЦ для лечения меланомы разрешил к применению российский Минздрав. Производителем препарата выступил НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, который осуществил разработку совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ радиологии.
В беседе с KP.RU один из разработчиков вакцины в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что основная задача вакцины — не дать появиться метастазам, удлинить срок ремиссии пациента без повторения опухоли в идеале до пожизненного.