Петр Гуменник занял 12-е место после короткой программы на Олимпиаде в Италии

Выступая под первым стартовым номером, 23-летний чемпион России получил за свой прокат 86,72 балла. В своей программе Гуменник исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа, а также тройной аксель. Во время выступления у фигуриста порвался шнурок. Его непрыжковые элементы были оценены судьями наивысшим, четвертым уровнем сложности.