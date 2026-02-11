Петр Гуменник занял 12-е место после короткой программы на Олимпиаде в Италии

Российский фигурист Петр Гуменник расположился на 12-й строчке по итогам короткой программы в соревнованиях одиночников на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Выступая под первым стартовым номером, 23-летний чемпион России получил за свой прокат 86,72 балла. В своей программе Гуменник исполнил четверной лутц, каскад из четверного флипа и двойного тулупа, а также тройной аксель. Во время выступления у фигуриста порвался шнурок. Его непрыжковые элементы были оценены судьями наивысшим, четвертым уровнем сложности.
Лидером после короткой программы стал двукратный чемпион мира американец Илья Малинин с результатом 108,16 балла. Произвольная программа, которая определит итоговых призеров, состоится 13 февраля.
По итогам жеребьевки, Гуменник выступал под первым номером. 8 февраля фигурист провел свою первую тренировку на олимпийском льду. Помимо него на Олимпийских играх также выступит российская фигуристка Аделия Петросян. Короткие программы у женщин состоятся 17 февраля.
До этого стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для использования в программе. Позже журналист Дмитрий Губерниев возмутился, что команда не озаботилась этим вопросом.