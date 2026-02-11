Гуменник — 12-й, россияне без медалей. Итоги олимпийского дня

МИЛАН, 11 февраля. /ТАСС/. Шесть российских спортсменов выступили в своих дисциплинах в четвертый медальный день Олимпиады в Италии. Самым ожидаемым событием стало участие фигуриста Петра Гуменника в короткой программе, по ее итогам он стал 12-м, гарантировав участие в произвольной программе.
Гуменник перед началом турнира столкнулся с проблемой с музыкой. Изначально он должен был выступить под музыку к фильму «Парфюмер», однако в срочном порядке был вынужден изменить ее из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступил под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна. Также перед выступлением Гуменник изменил контент программы. Из прыжковых элементов он заявил четверной флип, каскад из четверного лутца и тройного тулупа и тройной аксель. Ранее в заявке россиянина значились каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.
Российский спортсмен, выступавший на Олимпиаде под нейтральным статусом и по результатам жеребьевки получивший первый порядковый номер, в итоге допустил ошибку. Гуменник исполнил в каскаде с четверным флипом вместо тройного двойной тулуп. Он набрал 86,72 балла и расположился на 12-й строчке после короткой программы. Лидером является представитель США Илья Малинин (108,16 балла), далее идут японец Юма Кагияма (103,07) и француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).
Тренер Гуменника Вероника Дайнеко сообщила ТАСС, что шнурок ботинка фигуриста лопнул во время представления короткой программы. Гуменник во время выступления получил немалую поддержку от болельщиков. Как сообщал ТАСС, на стадионе присутствовали болельщики из Москвы, Казани, Сочи, Монако, Дублина и Литвы с баннерами в поддержку Гуменника. В комментарии для ТАСС болельщики назвали выступление прекрасным.
Сам Гуменник признался, что в целом доволен выступлением, но отметил, что у него была ошибка на тройном тулупе. «Такой шум поднялся, ни с чем не сравнимо, это придало мне уверенности. Я вспомнил совет Тамары Николаевны [Москвиной]. Боялся, что из-за давления прыжки будут не такими, реакция не та, но все обошлось, — сказал он журналистам. — Сегодня короткая программа была довольно хорошей. Я исполнил почти все элементы, что планировал. Только одна ошибка была на тройном тулупе. Да, было много фанатов. Меня это удивило. Такая громкая поддержка от моих поклонников. Я не ожидал этого».
Также Гуменник рассказал о проблеме с музыкой. Он отметил, что сначала Москвина с помощью композитора сделала похожую музыку через нейросети. «Но лично меня напрягало, что слышно было, что это неестественная музыка. У нейросети есть какие-то артефакты, которые меня смущали, не могу под них катать. Потом мне подсказали, что есть композитор Эдгар, у него есть композиция к кинофильму “Онегин”. Я решил, что это моя тема, значит, нужно ее брать», — отметил он. Произвольную программу на Олимпиаде одиночники представят 13 февраля.
Неудачи в лыжах и шорт-треке.
Во вторник прошли соревнования лыжников в спринте классическим стилем. Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев не смогли преодолеть квалификацию, они заняли 36-е и 35-е места соответственно. Для выхода в четвертьфинал нужно было войти в тридцатку лучших. При этом от россиян не ожидали больших успехов в спринте, так как на этапах Кубка мира они всего раз прошли предварительный этап. У мужчин в этой дисциплине выиграл норвежец Йоханнес Клебо, он стал семикратным олимпийским чемпионом. Вторым стал американец Бен Огден, третье место занял норвежец Оскар Вике. У женщин весь пьедестал заняли шведки, они расположились следующим образом: Линн Сван, Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.
Олимпийский чемпион 1988 года в лыжной гонке на 15 км Михаил Девятьяров считает, что выход на старт спринта укрепил психологическую устойчивость Непряевой и Коростелева. «Я думаю, что это было важно для укрепления психологической устойчивости, — рассказал Девятьяров ТАСС. — Допускаю, что они были нацелены пробежать сегодня только пролог, чтобы лучше подготовиться к дальнейшим гонкам. Все равно надо было участвовать, ведь Олимпиады не так часто проводят, всего один раз в четыре года». Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал результаты спортсменов неудовлетворительными.
Ранее Непряева стала 17-й в скиатлоне на дистанции 20 км (10 км классическим стилем + 10 км вольным). Коростелев в этой же дисциплине стал четвертым. Коростелев и Непряева на Олимпийских играх выступят в гонках с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а также в масс-старте на 50 км (у мужчин) и 30 км (у женщин) классическим стилем.
Не порадовали успехами и российские шорт-трекисты. Алена Крылова и Иван Посашков не прошли квалификацию на дистанциях 500 и 1 000 метров соответственно. Крылова упала по ходу забега, во время попытки обгона зацепившись за конек соперницы. Она стала четвертой в забеге. Посашков столкнулся с соперником из Китая Линь Сяоцзюнем и занял последнее, четвертое место. После видеопросмотра судьи назвали его виновным в инциденте и дисквалифицировали. Китайский спортсмен стал третьим в забеге и прошел в следующий раунд.
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил ТАСС, что российские шорт-трекисты боролись на Олимпиаде, но им не хватает международной практики в последние четыре года. Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов объяснил ошибки спортсменов, но отметил, что для первых заездов все было не так плохо. «Для первого опыта здесь ничего страшного нет, Алена упала, думаю, что не справилась с волнением. Для первого раза, когда она бежала, показывала лучшие секунды, — сказал Максимов ТАСС. — Что касается Ивана, он совершил ошибку. Это тактическая ошибка. Я считаю, что ребята во время дистанции показали очень хорошие секунды. Но во время дистанции важно еще приехать к финишу и не нарушить правила. Ваня нарушил, а Алена не справилась со скоростью».
14 февраля Крылова выступит в квалификации на дистанции 1 000 м, Посашков — на 1 500 м.
Другие медали дня.
Также во вторник россиянка Дарья Олесик заняла 13-е место в соревнованиях женских саней-одиночек. По итогам четырех заездов она показала результат 3 минуты 33,210 секунды. Золото завоевала немка Юлия Таубиц (3 минуты, 30, 625 секунды), второй стала представительница Латвии Элина Бота, третьей — американка Эшли Фаркухарсон.
Итальянка Арианна Фонтана вместе со сборной Италии выиграла эстафету в шорт-треке. Она стала первой женщиной, которая завоевала медали на шести зимних Олимпийских играх. На счету 35-летней спортсменки также золото на дистанции 500 м на Играх в Пчёнчхане в 2018 году и Пекине в 2022 году, серебро на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, также она завоевала один раз серебро в 2018 году и дважды — в 2022 году. На Играх в Турине (2006) и Ванкувере (2010) она выиграла бронзу, также две награды этого достоинства она выиграла в Сочи, и была бронзовым призером Игр 2018 года. Также во вторник победу в мужской эстафете одержала сборная Италии.
Норвежский фристайлист Бирк Рууд завоевал золотую медаль в слоупстайле, его соотечественник биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на 20 км. Австрийские горнолыжницы Ариана Редлер и Катарина Хубер выиграли соревнования в командной комбинации (скоростной спуск + слалом), сборная Швеции по керлингу завоевала золотую медаль в турнире смешанных команд, за нее выступали Расмус и Изабелла Врано, которые являются братом и сестрой. Словенская сборная в составе с Никой Водан, Никой Превц, Анже Ланишеком и Доменом Превцем завоевала золотую медаль в смешенных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина.
После четырех дней лидирует в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр сборная Норвегии, на ее счету 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. Второе место делят сборные Германии и Швеции (3−2−1), четвертыми идут швейцарцы (3−1−1).