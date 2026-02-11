Трамп пригрозил Ирану очень жёсткими мерами и очередным авианосцем

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности новых «жестких действий» против Ирана. Американский глава сравнил их с нанесенными ранее ударами по ядерным объектам страны. Его слова передает Axios.
«Либо мы заключим сделку, либо нам придется предпринять что-то очень жесткое, как в прошлый раз», — сказал хозяин Белого дома.
Трамп также добавил, что Вашингтон не исключает возможности отправки в регион авианосца и дополнительных сил.
При этом, как передает Axios, Трамп выразил ожидание, что очередная встреча представителей США и Ирана на переговорах состоится в ближайшие семь дней.
По словам президента США, Иран якобы очень хочет заключить сделку с США. В свою очередь сам Тегеран на переговорах с США отказался прекращать обогащение урана.